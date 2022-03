Háború

ENSZ - Szijjártó: Magyarország eddig 131 ukrajnai menekült gyermeknek nyújtott kórházi ellátást

Magyarország Ukrajna szomszédjaként teljes mértékben tisztában van a háború tragikus következményeivel, sőt magának is szembe kell néznie a súlyos válság jelentette kihívásokkal. 2022.03.26 11:10 MTI

Magyarország eddig 131 ukrajnai menekült gyermeknek nyújtott kórházi ellátást, a hatóságok minden érkezőről gondoskodnak, és garantálják a biztonságos körülményeket a nemzetközi humanitárius szervezetek számára - közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén pénteken New Yorkban.



Felszólalásában a tárcavezető aláhúzta, hogy Magyarország Ukrajna szomszédjaként teljes mértékben tisztában van a háború tragikus következményeivel, sőt magának is szembe kell néznie a súlyos válság jelentette kihívásokkal.



Szavai szerint a helyzet közvetlen biztonsági kockázatot jelent hazánk számára, ezért garantálni kell, hogy Magyarország nem sodródik bele a konfliktusba. Legyenek bármennyire is hangosak a bírálatok, a kormány Magyarország biztonságát helyezi az első helyre, ezért sem fegyvereket, sem katonákat nem küld a konfliktusba és nem engedélyezi a halált okozó fegyverek átszállítását sem.



"A magyar emberek nem akarták és nem akarják ezt a háborút, békét akarunk a szomszédságunkban minél hamarabb" - fogalmazott.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy komoly humanitárius katasztrófa alakult ki Ukrajnában, már több mint félmillióan menekültek Magyarországra, ahol mindenkit befogadnak és ellátnak. A hosszú távon maradni kívánóknak munkát fognak biztosítani, fontos, hogy ne segélyből kelljen élniük - tette hozzá.



"Szívszorító látni azokat a családokat, akik Magyarországra érkeznek, mert ezek szétszakadt családok, mivel az apák a toborzási kötelezettségek miatt nem jöhetnek, és így többségében az anyák, nagyszülők jönnek a gyerekekkel" - fogalmazott.



Hozzátette: "Magyarországon mindenkiről gondoskodunk, illetve ha szükséges biztosítjuk a gyermekek speciális kórházi ellátását." A jelenlegi adatok alapján már mintegy százharmincegy gyermeket láttak el magyar kórházakban a számukra kijelölt kilenc intézményben.



A miniszter leszögezte: a jelenlegi körülmények között a segítségnyújtás a legfontosabb, márpedig a kormány felelősségteljes döntései, a fegyverszállítások elutasítása nyomán Magyarországon adottak a biztonságos körülmények a humanitárius szervezetek működéséhez. "Erre gondoljanak azok, akik bírálnak minket" - mondta.



A miniszter végezetül kiemelte: biztosítani kell, hogy a háború ne terjedjen Ukrajna határain túlra. Úgy vélekedett, hogy több veszélyes javaslat is szerepel a nemzetközi szervezetek napirendjén, például a repüléstilalmi zóna létrehozása vagy a békefenntartó csapatok küldése. Ezek azonban szerinte eszkalációhoz vezetnének, amit pedig minden áron el kell kerülni.