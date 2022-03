Ukrajnai háború

OKF: egy nap alatt 167 menekülő elhelyezését segítette a katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem az elmúlt 24 órában 167 ember, köztük 107 gyermek és 41 nő elhelyezésében működött közre - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hat gyűjtőpontról tizenhét befogadóhelyre szállították a háború elől menekülőket.



Úgy látják, hogy továbbra is elegendő helyszín áll rendelkezésre a menekültek elhelyezésére, ráadásul folyamatosak az ezzel kapcsolatos felajánlások is.



Jelezték, hogy csütörtökön Jász-Nagykun-Szolnok megyében is megkezdte a működését az operatív törzs, így országosan már tizenkét megyében segítik a menekültek érkezését, elhelyezését.



A katasztrófavédelem rögzíti a Magyarországon áthaladó nemzetközi segélyszállítmányok útdíjmentességét is, a kérelmek száma a háború kitörése óta jelentős mértékben megnövekedett.