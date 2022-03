Ukrajnai háború

Ukrajna magyarországi nagykövete: Önök a következők az oroszok listáján

Ukrajna magyarországi nagykövete: Önök a következők az oroszok listáján

Ljubov Nepop szerint azért is van szükség Oroszország megállítására, mert ez a háború nem csak Ukrajnát fenyegeti. 2022.03.24

"Miben különbözik az, amit Putyin tesz Ukrajnával, attól, amit Hitler tett?" - tette fel a kérdést Ukrajna magyarországi nagykövete az Indexnek adott interjúban.



"Putyin az »ukránkérdés« megoldásáról beszél, ugyanúgy, ahogy Hitler a »zsidókérdés« megoldásáról. Ha mindezt tudatosítjuk, akkor azt is megértjük, hogy a békéltetésre tett kísérletek nem fogják megállítani az agresszort" - magyarázta Ljubov Nepop, aki szerint Vlagyimir Putyin az országuk megsemmisítésére törekszik.



A nagykövet hangsúlyozta, azért is van szükség Oroszország megállítására, mert ez a háború nem csak Ukrajnát fenyegeti. "Az orosz invázió előtti találkozóim alkalmával mindenkitől azt hallottam, hogy Oroszország nem fog támadni, mert ez nem áll érdekében. Nagyon valószínűnek tartottam, hogy a támadás bekövetkezik, de hinni akartam, hogy ez nem történhet meg. Ma pedig azt hallom, hogy Oroszország megáll Ukrajnában. Megint nem értek egyet. Csak ezúttal azt remélem, hogy meghallják a szavam, ezért ezt a nyilvánosságnak is elmondom. Önök, a NATO új tagjai, a következők az oroszok listáján. Putyin őszintén megmondta még tavaly, hogy azt szeretné, ha a NATO visszavonulna az 1997 előtt határokhoz, vagyis önöket épp úgy »demilitarizálni« akarja, mint ahogy ma velünk teszi, csak a kettőt másként nevezi. (...) úgyhogy senkinek ne legyenek illúziói" - figyelmeztetett, hozzátéve: "Ha nekünk segítenek, azzal önmaguk érdekében is teszik ezt. És csak így lehet megelőzni, hogy belekeveredjenek a háborúba, és a háború ne terjedjen túl Ukrajnán kívülre".

A nagykövet szerint ugyanakkor van optimista forgatókönyv és hiszi, hogy meg is fog valósulni, azt azonban elismerte, hogy a háború befejezése önmagában nem garancia arra, hogy Oroszország nem támadja meg ismét Ukrajnát, ezért jogilag kötelező konkrét biztonsági garanciákra van szükség. A legjobb garancia erre a NATO-tagságunk lenne - jelentette ki Ljubov Nepop, aki startégiai hibának tartja, hogy ez eddig nem valósult meg. "Ha 2014-ben NATO-tagok lettünk volna, nem pedig semlegesek, meggyőződésem, hogy Oroszország nem támadott volna meg bennünket" - vélekedett.



A nagykövet szerint egyébként a transzatlanti rendszer és a világ biztonsága gyökeres reformokat igényel, hiszen nem volt képes megakadályozni, hogy Európában háború törjön ki, amely "a legpusztítóbb a második világháború óta".​