Egymilliárd forintos segélyprogramot indított az Ökumenikus Segélyszervezet

A nagyszabású segélyprogram Kárpátalján hat járást érint, ott mintegy száz helyszínen támogat majd menekülteket befogadó helyeket és közösségeket a segélyszervezet a szállítmányokból. 2022.03.24 15:20 MTI

Egymilliárd forintos ukrajnai segélyprogramot jelentett be a következő három hónapra az Ökumenikus Segélyszervezet csütörtökön.



A segélyszervezet arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az átfogó segélyprogram részeként folytatja a szállítmányok rendszeres indítását, havonta mintegy 250 tonna segélyárut szállít majd Magyarországról Ukrajnába a rászorulóknak. A segélyszállítmányok továbbra is legnagyobb arányban (átlagosan 70 százalékban) tartós élelmiszereket tartalmaznak majd, kisebb részben pedig higiéniai és gyermekápolási cikkeket.



A segélyszervezet megkezdte a gyógyszersegélyezés előkészítését is, így hiánypótló gyógyszerekkel is kiegészülhetnek a szállítmányok.



Közleményükben azt írták: a nagyszabású segélyprogram Kárpátalján hat járást érint, ott mintegy száz helyszínen támogat majd menekülteket befogadó helyeket és közösségeket a segélyszervezet a szállítmányokból. Kárpátalján túl pedig a segélyprogram kiterjed Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Csernyivci, Dnyipro, Zaporizzsja, Harkiv, Poltava, Cserkaszi városokra, illetve térségükre.



Idézték Lehel Lászlót, a segélyszervezet elnök-igazgatóját, aki szerint a segítségnyújtást minden esetben alapos helyszíni felmérések, illetve koordináció előzi meg. Az igények felmérése arra is lehetőséget ad, hogy a befogadó közösségek egyéni problémaira, szükségleteire is gyorsan - jellemzően helyi beszerzéssel - reagáljon a segélyszervezet, így például sok befogadóközpontot támogatnak mosógépekkel, hűtőszekrényekkel, bojlerekkel, háztartási kisgépekkel, fektetéshez vagy éppen a gyermekek ellátásához szükséges eszközökkel.



A nagyszabású segélyprogram hangsúlyt helyez a menekültek egyéni - akár készpénzes - támogatására is, illetve több helyszínen indul pszichoszociális segítségnyújtás. Több térségben a segélyszervezet szorosan együttműködik azzal a helyi partneri hálózattal, amelyet a 2014-ben kirobbant harcok után induló segélyprogramjaiban épített ki.



A segélyprogram két központja továbbra is Beregszász és Lviv lesz, ahol jelentős kapacitásbővítés és infrastrukturális fejlesztés valósul meg: Beregszászon új raktárbázist, Lvivben pedig új nemzetközi humanitárius központot és ahhoz tartozó logisztikai bázist alakítanak ki. A két központban több mint 50 munkatárs és önkéntes dolgozik majd.



A következő három hónapban megvalósuló ukrajnai segélyprogram összértéke meghaladja az egymilliárd forintot, ezt az Ökumenikus Segélyszervezet hazai adománygyűjtése mellett a Magyarország Segít programban biztosított célzott állami források, valamint nemzetközi donorok felajánlásai teszik lehetővé - ismertették.



Közölték azt is, hogy a segélyszervezet hosszú távú segítségnyújtásra készül, így folytatja adománygyűjtését a 1353-as adományvonalon, illetve a www.segelyszervezet.hu oldalon feltüntetett valamennyi formában.

Emlékeztettek: a segélyszervezet az elmúlt négy hétben jelentős szerepet vállalt az úton lévő menekülők támogatásában, a határ mindkét oldalán, segítségpontokat működtet Asztélynál, illetve a Liszt Ferenc Repülőtéren, részt vesz a BOK-csarnokban kialakított fogadóközpont karitatív szolgáltatásainak működtetésében. A Magyarországra érkező menekülteknek telefonvonalat hozott létre, ahol anyanyelvükön kapnak segítséget a szállástaláláshoz.



A segélyszervezet munkájának súlypontját kezdettől Ukrajnába helyezte, hiszen bár Kárpátalján, illetve Nyugat-Ukrajna nagy részén béke van, a háború eleje óta folyamatosan érkező belső menekültek ellátása egyre nagyobb feladatot jelent.



Kárpátalján a belső menekültek száma már elérheti több százezret - írták.