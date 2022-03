Egészségügy

A gyógyszerészek fele bevezetné a patikai vakcinációt

A gyógyszerészek többsége - egy felmérés szerint - bővítené a patikai szolgáltatásokat, minden második pedig bevezetné a gyógyszertári vakcinációt és személyesen is részt venne az oltások beadásában.



A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) és a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) múlt év végi - 600 szakember részvételével készült - felmérése szerint a gyógyszerészek csaknem 60 százaléka nyitott a gyógyszerellátáson túli patikai szolgáltatások nyújtására.



Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közös közleményükben azt írták, a válaszadók közel kétharmada (64 százalék) dolgozik olyan gyógyszertárban, amely nyújt valamilyen plusz szolgáltatást.



A felmérésben résztvevő gyógyszerészek közül a legtöbben a házipatika átvizsgálásával (78 százalék) és a gyógyszeresterápia-menedzsmenttel (69 százalék) foglalkoznának. Emellett a válaszadók több mint fele véli úgy, hogy a gyógyszertári gyorstesztek elvégzése és értékelése (56 százalék), valamint a gyógyszertári vakcináció bevezetése (50 százalék) is megfelelő lehetőség a szolgáltatások bővítésére.



Mint írták: jelenleg több mint 40 országban számít gyakorlatnak az, hogy a gyógyszertárakban olyan szabadon választható védőoltásokat adnak be a felnőtt lakosság részére, mint például az influenza vagy egyéb megbetegedések elleni nem kötelező védőoltások. Az elmúlt másfél évben több európai országban engedélyezték a koronavírus elleni oltás gyógyszertárban történő beadását, például Lengyelországban, Olaszországban és Franciaországban.



A felmérés alapján a megkérdezett gyógyszerészek fele vezetné be a gyógyszertári vakcinációt, ugyancsak a gyógyszerészek fele mondta azt, hogy személyesen is részt venne az oltások beadásában. A gyógyszerészek közel kétharmada (64 százalék) szerint a vakcináció lehetőségének megteremtése növelné a szakma elismertségét, harmaduk szerint segítene tehermentesíteni az egészségügyi ellátórendszert.



A bevezetést elutasító gyógyszerészek 39 százaléka véli úgy, hogy nem megfelelőek a személyi feltételek a gyógyszertári vakcinációhoz. Kicsivel több mint egyharmaduk (37 százalék), azaz az összes válaszadó 12 százaléka nem támogatja ezt, a megkérdezettek 31 százaléka tartja nehéz feladatnak a védőoltások beadását, míg 41 százalékának ez nem okozna problémát.



Azt írták, a MOSZ és a HGYSZ megfelelően meghatározott feltételek és protokollok mentén javasolja a gyógyszertári vakcináció bevezetését Magyarországon. Ezek közül a legfontosabb, hogy a patikák és az oltást végző gyógyszerészek csak önkéntes alapon és csak a felnőtteknek adható oltásokra vállalkoznának. Emellett az oltás beadására egységes szolgáltatási díj vonatkozna, míg a védőoltás szabadáras maradna - olvasható közleményükben.