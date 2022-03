Önkormányzat

Kivonult a kormányoldal a nagykanizsai közgyűlés üléséről

A soron kívüliként összehívott ülés elején, a két nappal korábbi ülésen tapasztalt elfogadhatatlan stílusra hivatkozva kivonult a polgármester és a teljes Fidesz-frakció szerdán Nagykanizsán a város közgyűlésének üléséről.



Balogh László (Fidesz-KDNP) a többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) képviselőinek kezdeményezésére összehívott soron kívüli ülés elején azt mondta: a közgyűlés elé most került napirendi pontok egyike sem igényel sürgősséget, azt az áprilisi, rendes közgyűlésen is meg lehetne tárgyalni. Hozzátette ugyanakkor, hogy hétfőn a közgyűlés stílusa "olyan morális mélységbe süllyedt az ÉVE frakciója részéről, hogy az nem hagyható szó nélkül", ezért a maga részéről befejezettnek tekinti a mostani ülést.



A polgármester és a Fidesz-frakció - beleértve az alpolgármestert is - ezek után kivonult az ülésről, eközben pedig Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője úgy fogalmazott: a polgármester alkalmatlanná vált a tisztségére.



Mintegy tízperces szünetet követően Gyergyák Krisztina főjegyző közölte: a törvényi rendelkezések és az önkormányzati szervezeti és működési szabályzat alapján a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén vezetheti az ülést a város ügyrendi, jogi, nemzetpolitikai és közrendi bizottságának elnöke. Fodor Csaba ehhez azt fűzte hozzá: úgy tekintik, hogy a polgármester és az alpolgármester "nem akar dolgozni", ezt pedig tartós akadályoztatásnak minősítik.



Károlyi Attila (ÉVE), az ügyrendi bizottság elnöke ezután a polgármesteri székből indította el az ülést, amelynek valamennyi tervezett napirendi pontjait - miután az ÉVE képviselőinek több mint 53 százalékos többségük van a közgyűlésben - elfogadták, azokat megtárgyalták, illetve döntéseket is hoztak. Egyebek között tárgyaltak az ukrán menedékkérők Nagykanizsán történő elszállásolásával kapcsolatos napirendi pontról, az április végi város napjára, valamint a májusi gyermeknapra szánt összegekről, továbbá a Tungsram nagykanizsai gyárának helyzetét érintő polgármesteri-vezérigazgatói levélváltásról, amely szerint a cégvezetés a parlamenti választások után találkozna a város vezetőivel.