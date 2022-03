Ukrajnai háború

Novák Katalin: szervezett a menekültek ellátása a határon

A példátlan összefogást mutatja, hogy településvezetők, a segélyszervezetek és a kormányhivatal munkatársai mellett sok jószándékú ember is jelen van. 2022.03.22 12:23 MTI

Rendkívül jól, szervezetten folyik a menekültek ellátása a magyar-ukrán határ menti településeken - számolt be a magyar-ukrán határra látogató Novák Katalin a tapasztalatairól a közmédiának kedden Beregsurányban.



A megválasztott köztársasági elnök azt mondta, ezt bizonyítják a helyben segítőkkel, a nemzetközi szervezetek munkatársaival és a menekültekkel folytatott beszélgetései is.



"Azért vagyok itt, hogy köszönetet mondjak és erőt adjak, hiszen már hetek óta állnak a vártán a helyi emberek" - tette hozzá.



Elmondta: a példátlan összefogást mutatja, hogy településvezetők, a segélyszervezetek és a kormányhivatal munkatársai mellett sok jószándékú ember is jelen van. Ők mind azt keresik, hogy miként tudnának hasznossá válni.



Azt tapasztalta - folytatta Novák Katalin -, hogy azok a menekülők, akik kilátástalan helyzetből indultak, itt egy kicsit megnyugvást találnak.



Minden menekülttel folytatott beszélgetésből az derül ki, hogy nagyon hálásak a magyar embereknek - fűzte hozzá.



Ugyanakkor - folytatta -, vannak nemzetközi segítők is, akik szintén azt mondták el, hogy Magyarország helytállása példás, és ők is csak gratulálni tudnak a magyar embereknek.



Hangsúlyozta: igyekszik bátorítani a helyben segítőket arra, hogy tartsanak ki, amíg szükség van a munkájukra, hiszen nem tudható, meddig tart a háború.



"Az biztos, hogy a magyar emberek békét akarnak. Azt szeretnénk, hogy minél hamarabb érjen véget a háború a szomszédunkban" - fogalmazott Novák Katalin, hozzáfűzve: ennek érdekében mindent meg fognak tenni, mert az ország vezetőinek az a dolga, hogy garantálják a biztonságot és arra bátorítsanak mindenkit, hogy erejükhöz mérten minden segítséget megadjanak azoknak, akik erre rászorulnak.