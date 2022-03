Ukrajnai háború

BRFK: csaknem 2000 menekültet fogadtak hétfőn Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a társszervek hétfőn 1953 menekültet fogadtak a fővárosban - közölte a BRFK kedden a rendőrség honlapján.



A különvonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokban kialakított humanitárius tranzintpontra. A fővárosba érkező menekülők között 683 gyermek is volt - tudatták.



Arról is beszámolnak, hogy a fővárosi és vidéki szálláshelyeken 35 ember, köztük 23 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg.



A BRFK a Készenléti Rendőrséggel, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának hallgatóival Kőbánya felső vasútállomáson fogadja az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A helyszíni kommunikáció elősegítése érdekében a BRFK 31 ukrán tolmáccsal kötött megbízási szerződést, és saját állományából is biztosít tolmácsot.



A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, valamint a segélyszervezetek munkatársaival - olvasható a közleményben.