Ukrajnai háború

Kormányszóvivő: Magyarország újabb humanitárius segítséget nyújt

Magyarország újabb humanitárius segély nyújt Ukrajnának: hamarosan az egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközökből álló szállítmányt indítanak útnak - mondta el Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a hivatalos közösségi oldalára szombaton feltöltött videóban.



Elmondta, hogy az orvosi csipeszek, ollók, érfogók, műszertálcák, infúziós kellékek, orvosmechanikai eszközök, gyógyszerek és kötszerek mellett több ezer sebészeti műtőkesztyű előkészítése már megkezdődött az állami egészségügyi tartalékból. A szállítmányt a következő napokban útnak is indítják a katasztrófavédelem közreműködésével.



A kormányszóvivő felidézte, hogy a kormány már korábban is szállított orvosi és orvostechnikai eszközöket Ukrajnába. A háború kitörése előtt 120 lélegeztetőgépet juttattak kárpátaljai és más ukrajnai kórházakba, az elmúlt napokban 200 lélegeztetőgépet, 250 betegmonitort, 25 központi monitort, száz infúziós pumpát, valamint vérszállító zsákokat adományoztak és a magyar honvédség is biztosított már egészségügyi felszerelést Ukrajnának.



Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy ezen felül a magyar kormány minden Ukrajnából menekülő egészségügyi ellátását biztosítja, a tartósan itt maradók a magyar állampolgárokkal megegyező egészségügyi ellátásra és védőoltásokra jogosultak.



A kormány határozott abban, hogy Magyarországnak ki kell maradnia az ukrajnai háborúból, azonban humanitárius segítségnyújtásra továbbra is kész - mondta Szentkirályi Alexandra.



"Magyarország segít, Ukrajna számíthat ránk" - hangsúlyozta.