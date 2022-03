Háború

Háború: az EMMI mindenben segíti az Ukrajnából menekülőket

2022.03.20

A humanitárius segítségnyújtás kiterjed az élet minden területére, hiszen a Minisztérium tevékenységének középpontjában az ember van - mondta Prof. Dr. Kásler Miklós az Életközelben című videóinterjú legújabb részében. A miniszter a háború mellett beszélt a koronavírus-járványról, a magyar egészségügy folyamatos fejlesztéséről és az Árpád-házi királyokat bemutató kiállítás jelentőségéről.



A magyar egészségügy felkészült a menekültek fogadására, és nem csak a covid-ellátást, de a daganatos betegek, tüdőbetegek és szívbetegek ellátását is biztosítja - számolt be Kásler Miklós az ukrajnai háború elől menekülők helyzetéről.



A menekültstátusszal rendelkező, tanköteles fiatalokról elmondta: a hazánkban tartózkodó ukrán pedagógusok is segítenek, mert ők ismerik a tanagyagot, meg tudják ítélni a gyermekek felkészülését, de elsősorban a magyar oktatásnak kell felkészülnie a gyerekek további tanítására. Először is az oktatást a saját nyelvükön kell megszervezni, másodszor fel kell mérni azt, hogy képesek-e azonnal folytatni tanulmányaikat, vagy nyelvi felzárkóztatásra van szükségük - tette hozzá a tárcavezető, aki a háború mellett a koronavírus helyzetről is beszélt.



Kiemelte: folyamatosan csökken Magyarországon a fertőzöttek, és a kórházban ellátottak száma, továbbá az intenzív osztályon is csökken a terhelés. Kásler Miklós szerint ez a tendencia elsősorban az átoltás magas arányával magyarázható, ehhez társul még az is, hogy sokan átestek és meggyógyultak a fertőzésből. Két év gyakorlata áll mögöttünk. Tudjuk azt, hogy mire kell figyelni, hogy miként lehet a fertőzés veszélyét csökkenteni. Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy változatlanul az átoltottság jelenti a legnagyobb védelmet - hívta fel a figyelmet Kásler Miklós.

Az egészségügy fejlesztéséről elmondta: a héten a 11. kerületben és a 16. kerületben adott át felújított orvosi szakrendelőket. Rámutatott: a fejlesztések minden esetben infrastrukturális jellegűek, ami a régi épületek felújítását és bővítését jelentik, emellett az eszköz- és műszerpark korszerűsítése, számuk növelése társul az informatikai fejlesztésekkel - hangsúlyozta.



A beszélgetés végén a székesfehérvári Szent István Múzeumban nyílt Királyok és Szentek - Az Árpádok kora című kiállítás fontossága is szóba került. A miniszter elmondta: az Árpád-házból származó királyokat, és szenteket bemutató nagy volumenű, a legkisebb részletekre kiterjedő kiállítása párját ritkítja. Felidézte: Árpád bevonulása Magyarországra logisztikai bravúr volt, királyaink szentté avatása pedig a történelemben páratlan, hiszen a tőlünk nyugatra lévő nagy dinasztiák közül a legtöbb egyetlen szentet sem adott az anyaszentegyháznak. Olyan erőkoncentrációt, és olyan szellemi kisugárzást képviselt az Árpád-dinasztia négyszáz éves uralkodása alatt, továbbá olyan magas színvonalon szervezte a magyarok és a Kárpát-medencében élő népek életét, ami meghaladta korát - mondta a miniszter.