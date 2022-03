Oktatás-sztrájk

Demonstrációt tartottak a pedagógusok Budapesten

A sztrájk alapjog - hangoztatták a felszólalók szombaton Budapesten, a pedagógusok "kockásinges" demonstrációján, amelyet a Kossuth téren tartottak.



A demonstrációt a március 16-án kezdődött, határozatlan idejű pedagógussztrájk részeként tartották meg.



Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a rendezvényen arról beszélt, hogy a nyomorúságos bérhelyzet nem javítható a morzsaként odaszórt pótlékokkal, tömeges a pályaelhagyás, felesleges adminisztráció nehezíti a munkát, a minősítési rendszer pedig teljesen felesleges és alkalmatlan.



Mint mondta, a közoktatás rendszere már rég összeomlott, a pedagógusok hivatástudata tartja azt össze.



Hozzátette: ha annyi energiát fektetett volna a kormány a tárgyalásokra, amennyit a sztrájk megakadályozására, "már itt lenne a Kánaán". Véleménye szerint a kormány "fél egy alig látható sztrájktól", de főleg az annak hatására országszerte kibontakozott polgári engedetlenségtől.



Mint mondta, készek arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljanak.



Ki gondolta volna, hogy eljutunk odáig, hogy az oktatásban dolgozók békés, jogkövető munkavállalói ehhez az eszközhöz kénytelenek nyúlni? - tette fel a kérdés Nagy Erzsébet. Hozzátette: 20 ezerrel többen sztrájkoltak, mint amiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt és ebben az adatban azok nem is szerepelnek, akiket megakadályoztak a sztrájkban.



Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke szolidaritásukról biztosította a pedagógusokat. Hangsúlyozta: új sztrájktörvényt akarnak.



Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt hangsúlyozta: ha nincsen szabad oktatás, nincs jövő. Több százezer szakszervezeti tag üzenetét tolmácsolva közölte: "veletek vagyunk, mellettetek állunk!"



"Most itt ti, holnap mi" - fogalmazott, hozzátéve: a sztrájk alapjog, annak elvétele diktátum. Elég volt a diktátumokból, az arroganciából, a mérhetetlen cinizmusból, a jogtiprásból, a kiszolgáltatottságból - jelentette ki.



A rendezvényen felszólaltak szülők, diákok, pedagógusok, más szakszervezetek és a Tanítanék Mozgalom képviselői is.