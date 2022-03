Ukrajnai háború

Rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás miatt tett feljelentést Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter pénteken cáfolta, hogy az ellenzék katonákat akarna külföldre küldeni, majd rémhírterjesztés és közösség elleni uszítás gyanúja miatt feljelentést tett a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészségen.



Az ellenzéki kormányfőjelölt az ügyészség épülete előtt tartott, de online közvetített sajtótájékoztatóján magyarázatként közölte, hogy a közösség elleni uszítás a nagy nyilvánosság előtt, a lakosság egyes csoportjai ellen elkövetett, gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentések közvetítése. A Fidesz nagyon sok olyan kijelentést tett, amelyekkel valótlanul rágalmazza az ellenzéket, a "migránsbetelepítéstől", a nyugdíjak elvételén keresztül a minimálbér megszüntetéséig - mondta a politikus. Hozzátette, a nyilvános programjukban ezeknek az ellenkezője szerepel.



Beszédét folytatva kiemelte, hogy Orbán Viktor maga tárgyalt Boris Johnson brit miniszterelnökkel a magyar katonai részvételről az ukrán konfliktusban. A magyar kormányfő "saját maga szállít fegyvereket Ukrajnába", mert az unió 27 vezetőjének egyikeként megszavazta az ukrán fegyverszállítást és engedélyezte, hogy "Magyarország területén keresztül mehetnek, egy harmadik országon is átlépve" Ukrajnába fegyverszállítmányok - állította Márki-Zay Péter.



A miniszterelnök kapkodva megváltoztatta saját korábbi álláspontját, méghozzá nemcsak a NATO-csapatok magyarországi jelenlétéről vagy a fegyverszállítások kérdéséről, de arról is, hogy nekünk a NATO nyújt-e védelmet, vagy pedig a NATO nélkül tudjuk megvédeni saját magunkat - fogalmazott.



Kijelentette: amikor Orbán Viktor és az ellenzék is azt mondja, hogy Magyarországot a NATO védheti meg és Magyarországnak mindenben a NATO-t kell támogatnia, akkor a kormányfő "az én ugyanilyen tartalmú kijelentéseimbe valótlanul belemagyarázza", hogy az ellenzék akar fegyvereket, katonákat, illetve ki sem képzett, nem a honvédség kötelékébe tartozó fiatalokat küldeni az orosz-ukrán konfliktusba.



Ez a rémhírterjesztés, ez a riogatás, ez a magyar lakosság megfélemlítése - összegzett Márki-Zay Péter.

Nacsa: Márki-Zay azokat fenyegeti, akik elmondják róla az igazat

A kormánypártok szerint Márki-Zay Péter "most már azokat fenyegeti", akik elmondják róla az igazat, hogy mit is tenne.



Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője pénteken az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában azt mondta: világos, hogy a baloldal, kormányra kerülve, katonákat, fegyvert és lőszert küldene a háborúba. Erről beszél többek között Márki-Zay Péter, a korábbi miniszterelnök-jelölt Fekete-Győr András, "Gyurcsány minisztere, Juhász Ferenc", a DK-s európai parlamenti képviselő Rónai Sándor, az egyik köztársaságielnök-jelöltjük vagy éppen a Jobbik alelnöke, Potocskáné Kőrösi Anita is - sorolta a KDNP-s politikus.



Kijelentette: ezek a tervek veszélyt jelentenek Magyarország és a magyar emberek biztonságára. "Mi nem fogjuk hagyni, hogy a baloldal felelőtlensége belesodorjon bennünket ebbe a háborúba" - fogalmazott a frakciószóvivő.