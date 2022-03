Élelmiszerbiztonság

Szijjártó: stratégiai kérdéssé vált az élelmiszerellátás biztonsága

Az elmúlt évek válságai nyomán az élelmiszerellátás biztonsága stratégiai, nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ezért a kormány számos intézkedéssel támogatja az ágazatot - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Nyírbátorban.



A tárcavezető a baromfifeldolgozással foglalkozó Tranzit-Food Kft. beruházásainak bejelentésén hangsúlyozta, hogy "az élelmiszeripar működése, az önellátás képessége szó szerint életfontosságúvá vált egy-egy ország esetében".



Mint mondta, ezért a magyar élelmiszeripar jelentősége is rendkívüli mértékben megnőtt, fontos, hogy a szektor hatékonyan, biztonságosan és egészséges módon tudja kiszolgálni a hazai keresletet, illetve az exportpiacokon is sikeres tudjon lenni.



A Tranzit-Food Kft. 6,5 milliárd forint összértékű fejlesztéseihez az állam 2,7 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva 166 új munkahely létrehozásához.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy a beruházás nyomán a cégcsoportnál 15 millióról 25 millióra nő a csirkefeldolgozás éves volumene, ami csökkenti az importfüggőséget és javítja az exportteljesítményt.



Emlékeztetett rá, hogy az ukrajnai háborúra tekintettel a kormány előzetes bejelentési kötelezettséget vezetett be a gabonakivitelre. Aláhúzta, hogy az erről szóló döntésnél kizárólag a magyar emberek ellátásbiztonságát és az élelmiszeripar működőképességét vették figyelembe, ezek minden más lehetséges szempontot felülírtak.



Majd kiemelte, hogy a politikai támogatáson túl a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektornak szánt forrásokat is megnövelik, a cél, hogy 12,5 százalékról 80 százalékra emeljék az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét. Így különböző forrásokból mintegy 9000 milliárd forint fog jutni a magyar agráriumnak a következő években, ami triplája a korábban rendelkezésre álló összegnek.



A miniszter ezt követően arról számolt be, hogy az élelmiszeripar teljesítménye a válság ellenére 2020-ban 7 százalékkal, tavaly 17 százalékkal, idén januárban pedig 34 százalékkal nőtt. Az ágazat termelési értéke 2021-ben 4500 milliárd forint körül volt.



Magyarország a baromfihús kivitelében 12. a világon, a kacsahús és a libahús tekintetében pedig a második a globális rangsorban - tájékoztatott.



Végül leszögezte: tavaly a francia-magyar kétoldalú kereskedelem értéke 8,7 milliárd euró volt, ebből a Franciaországba irányuló magyar export ötmilliárd eurót tett ki. Mindkét adat rekordnak számít.