Ukrajnai háború

Behívót kapott a hadseregbe a Kisvárda ukrán kapusa

A Kisvárda NB I-es csapatában is bemutatkozott Artem Odincovnak az ukrán behívót dobta be a postás. 2022.03.18 08:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 21 éves Artem Odincov öt éve él Magyarországon. 13 évesen menekült el a kelet-ukrajnai háború elől - írja a Blikk.



13 évesen volt kénytelen hátrahagyni a családját, és Donyeckből előbb a kárpátaljai Munkácsra érkezett, ahonnan 16 évesen igazolta le a Kisvárda. "Abból merítettem erőt, hogy labdarúgó akartam lenni. Fiatalon felmértem, ha nem teszem oda magam, nem valósul meg az álmom. A családom mindent alárendelt annak, hogy labdarúgó legyek, nagyra értékeltem az erőfeszítéseiket, hálás vagyok nekik" - idézi a Blikk a Nemzeti Sportban megjelent interjút.



Óriási megtiszteltetésnek tartja Artem, hogy egy uniós ország NB I-es csapatában kapott lehetőséget. Ráadásul itt talált rá a szerelem is, és hamarosan megkaphatja a magyar állampolgárságot. Arról is beszélt az interjúban, hogy bár szülei még most is szülővárosában, Donyeckben vannak, nem tervezi, hogy elhagyja Magyarországot.



Elárulta: "egyébként én már megkaptam a behívómat, de egyelőre Magyarországon maradok. Borzasztó a helyzet Ukrajnában. Korábbi lakhelyemen, Mariupolban például nincs élelem, ivóvíz, mindennap lőnek, lőnek és lőnek. Megszűnt az a futballklub, amelyben játszottam, a stadion sem áll már, és a kollégiumnak is annyi. Tudok olyan korábbi csapattársamról, akinek a házát rakéta találta el, a családja hajléktalan lett, az egyik kis faluban húzzák meg magukat. Az pedig a nemzetközi hírekbe is bekerült, hogy a helyi gyerekkórházat lebombázták. Nagyon felbőszít ez a helyzet, utálom az egészet!"