A beporzókról rendez kiállítást a Természettudományi Múzeum

Az MTTM a Tehetsz méh többet! program alapítóival együttműködve hívja fel a figyelmet a méhek és más beporzók globális pusztulásának beláthatatlan következményeire. 2022.03.17

Európa legnagyobb, méhekről és egyéb beporzókról szóló tárlata nyílik meg március végén a Magyar Természettudományi Múzeumban (MTTM); a tárlat interaktívan, rovarperspektívából fogja bemutatni a beporzók munkáját.



Az MTTM a Tehetsz méh többet! program alapítóival együttműködve hívja fel a figyelmet a méhek és más beporzók globális pusztulásának beláthatatlan következményeire, hogy jó példát mutasson a velük való együttélésre - közölték az MTI-vel csütörtökön a szervezők.



A kiállítás elsősorban az iskolás korosztályt célozza meg: a fiatalok akár biológia óra keretében ellátogatva ismerkedhetnek meg a méhek és más beporzók munkájával és a mézfogyasztás jótékony hatásaival.



A szervezők tájékoztatása szerint a mintegy 200 négyzetméteres kiállítási területet a Tehetsz méh többet! program szakmai csapata rendezi be a múzeum támogatásával, a világ vezető filmes látványtervezőinek segítségével.



"Olyan tárlat létrehozását tűztük célul, amely a legmodernebb vizuális eszközök segítségével a mai tizenéves korosztály érdeklődését is fel tudja kelteni a téma iránt. Ezért a koncepcióról és a látványvilágról szakmai egyeztetéseket folytattunk a kanadai Ontario Science Centre-rel, amely külföldön élen jár a tudományos ismeretterjesztésben" - idézi a közlemény Bernert Zsoltot, a MTTM főigazgatóját.



A kiállítás felhívja a figyelmet arra, hogy a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepet töltenek be a mezőgazdaságban és az ökoszisztémában, egyes számítások szerint évente több mint 200 milliárd dollárra tehető munkájuk értéke.



"Világszinten drasztikusan csökkent a méhek száma az elmúlt húsz évben, jó példa erre az Egyesült Államok, ahol a gazdák egy év alatt összesen 2 milliárd dollárt fizettek ki a méhészeknek, hogy átmenetileg méheket telepítsenek a földjükre. Magyarországon szerencsére nem ilyen rossz a helyzet, az elmúlt tíz évben kiugróan nem csökkent, de nem is nőtt a méhállomány. A mezőgazdasági és ökoterületek beporzása azonban egyre inkább a méhészektől függ" - mondja Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.



Nem szabad megfeledkezni a többi beporzóról sem - emlékeztet a szakember -, ugyanis rengeteg olyan növény van, amelyet a mézelő méhek nem tudnak beporozni. Világszerte húszezer beporzó faj él, a számuk folyamatosan csökken, de a mézelő méhekkel ellentétben őket nem lehet szaporítani, és idővel ki fognak halni.



"Sokan még nem hiszik el, de ennek beláthatatlan következményei lesznek, ugyanis a Földön található összes növény kétharmada igényli a rovarok munkáját" - idézi a közlemény Bross Pétert.