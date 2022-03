Ukrajnai háború

Orbán Viktor három napra a magyar-ukrán határra költözik

Orbán Viktor miniszterelnök három napra a magyar-ukrán határra költözik, ahol személyesen követi az eseményeket, a rendőrök, a katonák, a katasztrófavédelem munkáját és szervezi a védekezést - számolt be szerdán az Origo.



A kormány - az internetes portál információi szerint - minden eddiginél nagyobb menekülthullámra számít, ezért is indult Orbán Viktor a határra.



A munka központja a debreceni laktanyában lesz a következő három napban - írták.



A kormányfő erről a Facebook-oldalán is közzétett egy videót. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a háború nem csitul, hanem kiterjed, és ahogy a háború kiterjed, fennáll annak a veszélye, hogy a jövő héten még többen érkeznek majd Magyarországra, és ez óriási kihívás elé állít bennünket.



A miniszterelnök hozzátette: azért jönnek ilyen sokan, mert már nemcsak a háború elől, hanem a háborúból is menekülnek az emberek. A kormány büszke arra, hogy eddig minden menekültnek segítséget tudott nyújtani - húzta alá Orbán Viktor.



Hangsúlyozta: a következő három napban megszervezik a jövő hét védekezését, hogy továbbra is képesek legyenek minden bajbajutottnak segítséget nyújtani.