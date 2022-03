Közlekedés

Mese- és novellaíró pályázatot hirdet gyerekeknek a BKV

Mese- és novellaíró pályázatot hirdet Gurulós történetek címmel általános iskolás diákoknak a BKV, a pályamunkák beérkezési határideje április 19-e.



A maximum 3000 karakteres mese vagy rövid novella a városi közösségi közlekedésről, vagy valamely szereplőjéről szóljon, ez lehet akár egy járművezető, de a kedvenc közlekedési eszköz is - közölte a BKV Zrt. szerdán az MTI-vel.



A műveket saját kézírással, beszkennelve és begépelve is várják két korcsoportból, alsó (2-4.) és felső (5-8.) tagozatos diákoktól április 19-én déli 12 óráig.



A pályázat kiírói elfogadnak a műhöz kapcsolódó saját készítésű illusztrációt is, ennek elkészítéséhez bármilyen technika használható. Az illusztrációt beszkennelve, JPG-formátumban, nyomdai felhasználásra alkalmas, minimum 3500 pixel széles minőségben várják.



Minden alkotó maximum két írásművel nevezhet a pályázatra.



A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli, Pásztohy Panka író, illusztrátor; Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, könyvkiadó; Rényi Ádám író, könyvkiadó, kommunikációs szakember.



A pályázat pontos feltételeit tartalmazó kiírás a BKV honlapján olvasható.