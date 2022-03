Élelmiszerellátás

ITM: tavasz végétől bírságolható a kettős minőség

Tavasz végétől bírságolható a kettős minőség - közölte Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a Fogyasztóvédelmi világnapon.



A tárca által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint az államtitkár jelezte: a jótállás-szavatosság szabályozásának tavaly januári teljes megújítása óta a legjelentősebb előrelépés a magyar fogyasztók jogainak erősítésében, hogy hátrányos megkülönböztetésüket hamarosan akár félmilliárdos bírsággal szankcionálhatja majd a hatóság.



"A május utolsó napjaiban élesedő törvényi előírás a visegrádi országok közös kezdeményezésére megalkotott uniós irányelven alapul. A hazai vásárlóknak nyártól senki nem kínálhat büntetlenül a másutt azonos néven forgalmazottnál gyatrább árucikkeket" - hívta fel a figyelmet Cseresnyés Péter.



Mint rögzítették, a kettős minőség 2022. május 28-ától tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható. A kifejezés azt a káros jelenséget takarja, amikor két uniós tagállamban megegyező márkanévvel, csomagolásban, ám jelentősen eltérő összetétellel vagy egyéb jellemzőkkel árusítanak egy terméket - olvasható a kommünikében.



Hozzátették: a május végétől kiszabható bírság a gyártó árbevételének öt százalékát is elérheti, multicégek esetében legfeljebb 500 millió forintos tétel lehet.



Beszámoltak arról is, hogy a fogyasztók hiteles tájékoztatása érdekében május végétől, szintén uniós előírás alapján, módosulnak az árfeltüntetés szabályai. A kereskedelmi engedmények bejelentésekor minden esetben jelezni kell a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet.



Az ITM közölte azt is, hogy a szakminisztérium a hatósági eszköztár bővítése mellett állandó jelenléttel, rendszeres ellenőrzésekkel védi a vásárlókat.



A fogyasztóvédelem - folytatták - 2022-ben új területekre terjeszti ki vizsgálati programját, egyebek mellett a gyorséttermekre, az esküvői ruhaszalonokra és a használtautó-kereskedésekre.



"A kollégák gondoskodnak az élelmiszer-árstop betartásának folyamatos ellenőrzéséről is, a tapasztalatok szerint a boltok túlnyomó többsége csökkentette árait, az előírt mennyiséget tartja készleten az érintett termékekből" - idézte Cseresnyés Pétert az ITM közleménye.