Ukrajnai háború

Szijjártó: támogatást kapnak az ukrajnai menekülteket foglalkoztatók

A kormány támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, amelyek menekültként érkező ukrán állampolgárokat foglalkoztatnak és hosszú távon gondoskodnak a megfelelő szállásukról, valamint a munkahelyre történő eljutásukról - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap, a Facebookon.



Szijjártó Péter élő videóbejegyzésében kifejtette, a feltételeket teljesítő vállalatok havonta 60 ezer forint támogatást kapnak a menekültként érkező ukrán állampolgárok foglalkoztatása esetén, míg gyermekeik után további 12 ezer forint jár nekik.



A tárcavezető aláhúzta, a következő időszakban újabb és újabb menekülthullámokra kell számítani.



"Mi magyarok teljes mértékben fel vagyunk készülve arra, hogy a növekvő számú menekülteket is befogadjuk" - fogalmazott Szijjártó Péter.



Kiemelte, munkalehetőséget fognak ajánlani azoknak, akik hosszabb ideig terveznek maradni, "hiszen itt mi Magyarországon egy munkaalapú társadalmat építettünk, ez egy kifejezetten sikeres vállalásunk volt".



A miniszter szerint a hosszabb távon itt maradó menekülteknek is az az érdekük, hogy ne segélyből éljenek, hanem legyen munkájuk, azok az ukrajnai menekültek pedig, akik úgy döntenek, hogy dolgozni szeretnének, meg is kapják erre a lehetőséget.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez az országba menekülők mellett a magyarok és a magyar vállalatok érdekét is szolgálja.