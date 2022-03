Háború

A titokzatos drón a paksi atomerőmű felett is elrepült

A horvát lapok új részleteket tudtak meg a zágrábi Jarun közelében csütörtökön nem sokkal 23 óra után lezuhant gépről.



Mint írták, a nyomozás kulcsfontosságú része folyamatban van. Azt nem tudni, hogy kinek a drónjáról van szó, de azt az irányt, ahonnan jött, igen.



A NATO-partnerekkel, Magyarországgal és Romániával folytatott kommunikáció során egyértelműen megállapították, hogy a két ország felett egy szovjet gyártmányú Tu-141 típusú katonai drón repült át. Romániában mindössze három percig, Magyarországon 40 percig tartózkodott.



A megállapítások szerint a repülőgépnek Ukrajnából kellett érkeznie, mert csak Ukrajnából tudott belépni Romániába.



Mivel a repülőgép maximális hatótávolsága körülbelül 1000 kilométer, a légkör állapotától függően valószínűsítik, hogy Közép- vagy Nyugat-Ukrajnából lőtték fel.



A horvát lapok továbbra is nehezményezik, hogy "a magyarok regisztrálták a gépet, de nem gondolták, hogy veszélyt jelent, annak ellenére, hogy elhaladt a magyar atomerőmű mellett."



Az index.hr konkrétan megírta: "Mint megtudtuk, a magyarok megerősítették, hogy észlelték a repülőgépet, és nem tettek semmit. Regisztrálták, követték a mozdulatait, de ezt nem tartották különösebben fontosnak. A drón Románia legészakibb csücskén áthaladva áthaladt Debrecen város övezetén, majd mintegy 15 perccel később a közép-magyarországi paksi atomerőmű közelében repült át a levegőben.



Elképesztő, hogy a NATO-tag Magyarországnak még ez sem volt elég, hogy reagáljon. Pénteken, ahogy maguk mondták, kétszer is felszálltak a Gripenjeik, de csütörtök este mégsem tették meg, amikor a repülőgép áthaladt a légterükön és végül lezuhant Zágrábban.



Mindez gyengeségeket mutatott a NATO légterének védelmében, és a középpontban Magyarország áll, amely nem reagált a gépre, bár negyven percig repült a légterében, és bár a gép útvonala érintette a magyar atomerőművet."



A lap egyik kormányközeli forrása szerint a magyar állami vezetéssel érintkezve az a benyomás alakult ki, hogy nem érdekelte őket.



Egyelőre az ukránok és az oroszok is azt állítják, hogy nem az övék a drón. A gép fekete doboza néhány fennmaradó kérdésre is választ adhat.

Forrás: index.hr