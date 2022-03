Gazdaság-agrárium

AM: átadták a felújított Ország Közepe Jeltornyot

A nemzeti park igazgatóságok feladatellátása mára már túlmutat a védett fajok, illetve élőhelyek megőrzésén; már mi vagyunk a magyarországi ökoturizmus legnagyobb letéteményesei - mondta az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint az AM környezetügyért felelős államtitkára Pusztavacson.



A közleményben Rácz András kiemelte, megközelítően 700 ökoturisztikai létesítmény található Magyarországon, amelyek mintegy felét az igazgatóságok működtetik. A régészeti örökség védelme szintén a feladataik közé tartozik, és a 38 ezer nyilvántartott régészeti lelőhelyre a nemzeti parkok őrszolgálata vigyáz.



A nemzeti parkok többek között tájházak, arborétumok, skanzen és nemzeti emlékhely gondozását látják el. Ezek közé tartozik ez a különleges objektum is, amelyből egyetlen található az országban, a pusztavacsi Ország Közepe Jeltorony. Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1968-ban tűzte ki a helyszínt, ahol tíz évvel később fel is épült a jeltorony, de 2001-ben leégett, a renoválást követően most, 2022-től a teljes felújításon átesett, gyönyörűen helyreállított torony várja az ide látogatókat - tette hozzá az államtitkár.



A közlemény szerint Rácz András hangsúlyozta, hogy az állami természetvédelem csak a helyben élőkkel együtt érhet el sikereket. Ennek az együttműködésnek köszönhetően újulhatott meg a jeltorony épülete, valamint egy ürgeparkot is létrehoztak a területen, amely látványossággal is hozzájárulnak környezeti nevelési szempontból a látogatók élményeihez.



A közleményben az államtitkár szólt arról is, az ürgepark jelentősége kiemelkedő, hiszen az ürge fokozottan védett állat Magyarországon és világviszonylatban az ürge állományok csökkenése mellett az országban található Európa legnagyobb ürge populációja. A bemutatóhelyek segítségével felhívhatják a figyelmet ezen állat fokozottabb védelmére.



A közlemény idézte Füri Andrást, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóját, aki az átadón elmondta, Magyarország központi térségében a nemzeti parkon kívül 8 tájvédelmi körzet, 38 természetvédelmi terület és Natura 2000-es területek természetvédelmi kezeléseit is ellátják az igazgatóság munkatársai. Ezen a területen minden környezeti jellegzetesség koncentrálódik, ami Magyarországon megfigyelhető, egy rendkívül sokszínű vidék gondozása a feladatuk, amelyeket állami pályázati források segítségével tudnak ellátni.



Az átadó alkalmából ünnepélyes faültetésre is sor került a jelenlévők részvételével - olvasható az AM közleményében.