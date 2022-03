Két ejtőernyőt is találtak a magyar légteren áthasító, majd Zágrábban lezuhanó drón mellett - videó

A magyar légtérből érkezett nagy sebességgel a horvátba március 10-én este az a vélhetően Ukrajnából indított robotrepülő, amely Zágráb külvárosában, egy diákotthon közelében zuhant le.



Az iszonyú robajjal járó, este 11 körül bekövetkezett becsapódást kezdetben földrengésnek hitték a horvát fővárosban. A környéken élők azonnal riasztották a rendőrséget. Különleges alakulatai hermetikusan lezárták a környéket, nyugalomra intették a lakosságot, és megkezdték a helyszínelést.



A rejtélyt fokozta, hogy a becsapódás helyszínén két ejtőernyőt találtak, miközben a robotrepülőgép pilóta nélküli, és személyek szállítására alkalmatlan - számolt be róla az EuroNews hírügynökség.

Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a lezuhant gép egy szovjet gyártmányú, muzeális értékű Tu-141 típusú, Tupoljev gyártmányú robotrepülő. Horvát katonai szakértők arra figyelmeztettek, hogy a horvát légvédelem ugyanolyan elhanyagolt állapotban van, mint a több mint három évtizede gyártott robotrepülő.



Egy ipari kamerával készült felvétel szerint a becsapódás előtt Zágráb felett egy nagy tűzcsóva villant fel.



„A repülő keletről nyugat felé tartott, a magyar légtérből 700 km/óra sebességgel lépett be a horvát légtérbe. Repülési magassága 1300 méter volt, és nagyjából 7 percig tartózkodott a horvát légtérben – jelentette az első vizsgálatok után a zágrábi kormány.



A zuhanás helyszínén a péntek kora esti tudósítások szerint több földkotró is megjelent.

A robotrepülő átrepült a román légtéren is, ott azonban csupán 3 percet töltött, így nem volt idő a kiiktatására – idézték Zágrábban a bukaresti védelmi minisztérium közleményét:



„A repülőgép helyi idő szerint körülbelül 23 óra 23 perckor (közép-európai idő szerint 22 óra 23 perckor) lépett be a román légtérbe. Ukrajna felől érkezett, és helyi idő szerint 23 óra 26 perc körül hagyta el a nemzeti légteret Magyarország irányába.”



Horvátország szerint a robotrepülő 40 percig repült Magyarország felett. Szijjártó Péter külügyminiszter azt állítja, a gépet a Magyar Honvédség észlelte, de veszélytelennek tartotta.

A robotrepülő útvonalát a NATO integrált lég- és rakétavédelme nyomon követte - legalábbis ezt mondta a védelmi szövetség a zágrábi Večernji list tudósítójának.

Reakcija iz NATO-a, ±turo, ćelavo: "NATO's integrated air and missile defence tracked the flight path of an object which subsequently crashed in Zagreb. The Croatian authorities have announced that they are investigating this incident."