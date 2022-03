Ukrajnai háború

Orbán a rendkívüli EU-csúcson az olajra és a gázra kivetendő szankciók ellen lép fel

2022.03.10 14:44 MTI

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután Franciaországba utazik; az uniós állam- és kormányfők Versailles-ban fognak összeülni, hogy nem hivatalos találkozó keretében megbeszélést folytassanak az ukrajnai háborúról valamint annak következményeiről - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.



A sajtófőnök emlékeztetett: Orbán Viktor már a rendkívüli uniós csúcsot előkészítő nemzetközi tárgyalásain is azt az álláspontot képviselte, hogy a háború miatt kivetett szankciók gazdasági következményei súlyosak, de ha a szankciók kiterjednének az orosz olaj- és gázbehozatalra, akkor ezek a következmények sokkal súlyosabbak lennének.



A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország nem tudja követni az Egyesült Államok példáját, amely a héten kivetette a szankciókat ezekre a termékekre.



"Ez Magyarország számára elviselhetetlen terhet jelentene, ezért nem lehet szó arról, hogy mi csatlakozzunk ezekhez a szankciókhoz, továbbra is szükségünk van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik" - fogalmazott a kormányfő.



Hasonló, az orosz energiahordozókra kivetendő szankciókat ellenző álláspontot foglalt el az elmúlt héten több más uniós tagállam vezetője, valamint gazdasági érdekképviseletek is.