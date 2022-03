Csalás

Csaknem 120 millió forintot csalt ki bankoktól egy pécsi nő

Több rendbeli csalás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy helyi nő ellen, aki cége nevében különböző bankoktól felvett kölcsönökkel csaknem 120 millió forintos kárt okozott a pénzintézeteknek.



A vádhatóság az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a nő 2013-ban alapított gazdasági társaságot, 2017-ben pedig elhatározta, hogy a társaság nevében több pénzintézettől vesz fel hitelt, a kölcsönt pedig nem fogja visszafizetni.



A nő négy bankhoz nyújtott be hitelkérelmet 2017 májusában. Azért, hogy a pénzintézetek a központi hitelinformációs rendszerből ne szerezhessenek tudomást a többi kérelemről, illetve hogy a lehető legnagyobb összeget kaphassa meg, egyazon napon kereste fel a bankokat.



A nő a kölcsönszerződések megkötése és a hitelek lehívása után üzletrészét színleg eladta egy férfinak, aki hamarosan szintén továbbadta a céget. Az új ügyvezetők a céggel kapcsolatos iratokat, eszközöket azonban nem vettek át, a céget nem is akarták működtetni, a társaság tényleges vezetője továbbra is a vádlott nő maradt.



A nő a megkapott hiteleket nem a szerződésekben megjelölt célra használta fel, azokat nem fizette vissza, így összesen csaknem 120 millió forint kárt okozott a pénzintézeteknek.



A nőt több rendbeli csalással és közokirat-hamisítással, az ügyvezetőséget színleg vállaló férfiakat közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség.



Az ügyben a Pécsi Járásbíróság fog dönteni.