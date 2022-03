Tankolási pánik

Stabil a kőolajellátás Magyarországon, teljes kapacitással üzemelnek a Mol finomítói

A vállalat nyomon követi a világpiaci folyamatokat és folyamatosan vizsgálja, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsa az egyenletes, országos ellátást. 2022.03.10 07:19 MTI

Magyarország kőolajellátása zavartalan, a Mol készletei és finomítói kapacitása elegendő ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét lefedje - közölte a Mol szerda este az MTI-vel.



A társaság közleménye szerint a vállalat nyomon követi a világpiaci folyamatokat és folyamatosan vizsgálja, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsa az egyenletes, országos ellátást.



A Mol a megnövekedett fogyasztói igények ellenére is ki tudja szolgálni a hazai autósokat, hiszen jelenleg is teljes kapacitással, a szokásos mennyiségben állítja elő az üzemanyagot. A vállalat készletei és termelése stabil bázist ad ahhoz, hogy zavartalan legyen az ellátás - tették hozzá.



"Szeretném hangsúlyozni, hogy a Mol a jelenlegi helyzetben is képes ellátni az országot üzemanyaggal. Viszont szükséges kiemelni, hogy a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítanunk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt: egyrészt a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom, másrészt a megnövekedett benzinturizmus miatt. A környező országokban ugyanis 100-150 forinttal magasabb az üzemanyag literenkénti ára, nyilván minden fuvarozó, átutazó, aki teheti, Magyarországon tankol" - idézte a közlemény Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját.



Az elmúlt hetekben komoly változások történtek a világpiacon: soha nem látott szintre emelkedtek a kőolaj jegyzésárai, emellett sok európai ország, az orosz-ukrán háború következményeként, nem vesz át orosz kőolajat, emiatt nehézkesebbé válhat a finomítóik ellátása. Időbe telik, amíg más forrásból pótolni tudják a kieső orosz olajat. A Mol esetében nincs ilyen probléma: jelenleg is teljes kapacitással, a szokásos mennyiségben állítja elő az üzemanyagot és biztosítja a fogyasztói igényeket - ismerteti a közlemény.