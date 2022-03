Népszavazás

NVB: mindkét ellenzéki népszavazási kérdésben összegyűlt elegendő érvényes aláírás

A Fudan egyetem, valamint az álláskeresési járadék ügyében kezdeményezett népszavazáshoz is összegyűlt a legalább kétszázezer érvényes aláírás - állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdán.



A népszavazási kezdeményezéseket Karácsony Gergely főpolgármester nyújtotta be, magánszemélyként.



A két kérdés így szólt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?"; "Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?"



A politikus tavaly júniusban nyújtotta be a kérdéseket, amelyeket az NVB augusztus 30-án hitelesített. A Kúria helybenhagyó döntése után, december 16. és január 21. között gyűjtötte a kezdeményező a támogató aláírásokat, majd január 21-én adta le az összegyűjtött íveket. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) még aznap megkezdte az ívek ellenőrzését, amelyre 60 napja volt.



A választási iroda által a bizottságnak adott tájékoztatás szerint a Fudan-ügyben Karácsony Gergely 50 589 ívet adott le, az NVI ezekről 218 761 aláírást ellenőrzött, és ebből 200 526 volt érvényes. Az álláskeresési járadék ügyében 50 587 ívet adott le a szervező, az NVI ezekről 218 617 aláírást ellenőrzött és 200 555-öt talált érvényesnek.



Az NVI-nek nem kellett az összes leadott aláírást ellenőriznie; az aláírások tételes ellenőrzését addig kellett folytatnia, amíg bizonyossá nem vált, hogy az érvényes aláírások száma elérte a kétszázezret.



Nagy Attila, az NVI elnöke az ülésen elmondta: 40 munkatárs végezte az ívek feldolgozását, ellenőrizte az íveket és tételesen a rajtuk szereplő aláírások érvényességét.



Az NVB határozatban állapította meg, hogy a Fudan-népszavazáshoz legalább 200 525 érvényes aláírás gyűlt össze, az álláskeresési járadékhoz pedig legalább 200 554. Az NVB egy-egy aláírást érvénytelennek minősített, mert azokat a népszavazásról szóló törvény megsértésével gyűjtötték.



A bizottság ülésén megállapították az ellenőrzések eredményét, a határozatok ellen öt napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani. A határozat jogerőre emelkedését követő munkanapon az NVB elnöke tájékoztatja az ellenőrzés eredményéről az Országgyűlés elnökét.



Az alaptörvény szerint legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el, az érvényes és eredményes népszavazáson meghozott döntés az Országgyűlésre kötelező.