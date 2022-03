Választás 2022

Már nyomtatják a szavazólapokat

MTI/Illyés Tibor

Már nyomtatják az április 3-ai országgyűlési választás és a vele egy napon rendezett népszavazás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban szerdán sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok, és miként csomagolják, "dobozolják" azokat szavazóköri bontásban.



Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az ÁNY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, valamint a népszavazás kétféle (magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) szavazólapját, vagyis összesen 122 félét. Körülbelül 23 millió szavazólap készül a nyomdában.



A nyomda készíti el az egyéb választási kellékeket, például a jegyzőkönyveket, borítékokat is.