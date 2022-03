Iszonyatos bosszút állt a férfi

'Azóta minden nap maga a pokol' - megszólalt az édesanya, akit volt párja bosszúból megvakított

Egy hónappal a megvakítása után először szólalt meg Lakatos Gabriella, akinek tragédiája megrázta az egész országot. A tettes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén azért állt ilyen kegyetlen módon bosszút a 22 éves édesanyán, mert ő már nem akart tovább vele élni.



Gabriella annyira rettegett a volt élettársától, hogy óvodába se merte elvinni a kislányát, édesanyja a telefonszámát is megváltoztatta, mert a férfi rajta keresztül zaklatta őt. De hogy ilyen szörnyűséget művel vele a volt párja, arra ő sem mert gondolni.



"Február 5-e, szombat este nyolc óra lehetett, amikor a volt élettársam rám támadt. Majd arra eszméltem, hogy a tarkómban iszonyatos, leírhatatlan fájdalmat érzek - mesélte az atv.hu-nak Gabriella. "Nem bírtam mozgatni a lábamat, mintha megbénultam volna. Azt hittem, az ágyamban fekszem és álmodom."



Gabriellát a rokona egy órával később, egy árokban találta meg. Azonnal kórházba vitték, ahol életmentő beavatkozást végeztek rajta. Azonban a látását már nem tudták visszaadni, ráadásul a támadás óta szívritmus zavarban szenved, amire gyógyszert kell szednie.



"Számomra azóta minden nap maga a pokol. Feszít a düh, hogy ilyen igazságtalanság történt velem. Csak az vigasztal, hogy a kislányom, a négyéves Mira itt van mellettem. Ő ad értelmet az életemnek. Amikor a bátyám, Robi már a negyedik orvoshoz vitt, akkor döbbentem rá, hogy a legjobb szemklinikán vagyok. És rajtam már nem tudnak segíteni se itthon, se külföldön. Hogy nincs a világon olyan tudás, aminek segítségével újra láthatok. De él bennem egy kép a kislányomról. Arról, hogy mekkora, hogyan néz ki. Hogy Mira kék szeme milyen gyönyörű, és meseszép a huncut mosolya. Ő így maradt meg bennem. Ezt a képet őrzöm róla" - árulta el Gabriella.



Miután Gabriellát kiengedték a kórházból, az édesanyja és a bátyja egy távoli településre, úgynevezett védett házba vitte. Jelenleg is ott lábadozik. Velük tartott a kislánya is, akit egyelőre a nagyi visz az óvodába.

"Esténként csak altatóval tudok elaludni, mellé nyugtatókat is szedek. Minden nap fél hat körül felébredek. A szememet még nem tudom kinyitni a sérülés miatt. Átülök a kerekesszékbe, anyu kitol a kertbe. Ott beszélgetünk a múltról, amit próbálok végleg lezárni" - folytatta Gabriella. "Soha többé nem akarok Kemecsére menni, ahol ez a szörnyűség történt velem. Szó szerint elégettettem minden olyan dolgot, tárgyat, ami a támadómhoz köthető. Már csak az ágy van hátra. Az, amin megerőszakoltak."



A fiatal édesanya a múlt héten rendőrségi kihallgatáson volt. Hat órán keresztül válaszolt a kérdésekre, rosszul lett az emlékek felidézésétől. Robi naponta ötször kötözi át a húga szemét. Orvoshoz, kihallgatásra viszi, elkíséri a sétákra. És próbálja megvigasztalni, amikor rátör a szomorúság.



"Hálás vagyok az Istennek, mert megmentette az életemet. Fel fogom nevelni a kislányomat, és szolgálni, segíteni akarom a bántalmazott nőket, anyákat" - ígérte Gabriella. "Az oviban csak az óvónéni tudja, hogy mi történt velem. Amikor a kislányom megjön onnan, sokszor csacsog arról, hogy anya, újra van szemed, újra látsz, főzöl nekem."



Gabriella még öt hónapig lábadozhat a védett házban. Ha addig nem sikerül akadálymentesített lakást szereznie, Kemecsére kell visszatérnie, ami számára a pokol lenne.



"Budapesten képzelem el az új életemet, ott minden orvosi segítség megvan, amire szükségem van. A bántalmazott nőknek, anyáknak pedig azt üzenem, hogy merjenek kilépni a rossz kapcsolatból. Hogy harcoljanak, mert van segítség. És ne nyugtatgassák magukat azzal, hogy majd jobb lesz. Mert nem lesz jobb" - szögezte le Lakatos Gabriella.



Aki segíteni szeretne Gabriellának az újrakezdésében, aki támogatná őt, az az édesapja, Lakatos Sándor 68700322-10069279-es számlaszámára küldhet pénzt. A megjegyzés rovatba pedig írja oda: Lakatos Gabriella részére.