Beruházás

Jelentős fejlesztések valósultak meg a főváros legrosszabb hírű kórházában

Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban, bevezették a robotsebészetet, családbarát szülészetet alakítottak ki, létrehoztak egy egészségfejlesztési irodát és megépül az új diagnosztikai tömb - ismertette az emberi erőforrások minisztere hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós közölte, az intézmény fejlesztésére a kormány 2,8 milliárd forintot fordított.



A kórházban bevezetett robotsebészeti eljárásról elmondta, ez a sebészeti rendszer rendkívül precíz, háromdimenziós beavatkozásokat tesz lehetővé, a kórházban elsősorban az urológiai osztály használja a nagy értékű berendezést.



A családbarát szülészet és az újszülött-, koraszülöttosztály kialakításával kapcsolatban azt mondta, ez a kezdeményezés a kormány legfontosabb céljai közé tartozott, tartozik, hiszen politikájának központi kérdése a családok, a gyermekek és a nemzet jövője.



Kásler Miklós beszámolt arról, hogy megtörtént a kórház energetikai korszerűsítése is, valamint létrehoztak egy egészségfejlesztési irodát, amelynek feladata a térségben élők egészséges életmód felé irányítása, egészségtudatosságának erősítése.



Németh Szilárd fideszes országgyűlési képviselő, honvédelmi minisztériumi államtitkár arról beszélt, "ha megvan a kormányzati akarat és a pénz, akkor vannak fejlesztések is". Ez - mint mondta -, igaz a honvédségre és a birkózásra is.



A kórházi fejlesztésről szólva azt mondta, az Egészséges Budapesti Programban (EBP) a főváros ezen területére eddig 100 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett. Megújult a csepeli Tóth Ilona Szakrendelő és 3,6 milliárd forint értékben orvostechnikai eszközökkel is felszerelték.

Az EBP célja, hogy a központi régióban is - amely kimaradt az európai uniós fejlesztési forrásokból - 21. századi egészségügyi ellátás valósuljon meg - hangoztatta.



Németh Szilárd hangsúlyozta, 2010 előtt 600 milliárd forintot vontak ki az ágazatból, de az Orbán-kormány a gazdaság rendbetétele után megkezdte az egészségügy fejlesztését is.



Azt mondta: Csepelen egy négyalapszakmás kórházat "szüntettek meg egy tollvonással az elvtársak". Az épületet azonban polgármestersége alatt megmentették - folytatta -, jelentős felújítást végeztek, és ma már rehabilitációs központként működik az intézmény.



A politikus kifejtette, ez az irány csak akkor lesz tartható, ha "olyan kormány marad, mint amilyen most van, Orbán Viktor kormánya".



Földesi Gyula, Budapest 16. számú választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a komoly múltra visszatekintő kórházban nem történt olyan léptékű fejlesztés, mint az elmúlt négy évben.



A már említett fejlesztéseken túl kitért az új mentőbejáró megépítésére, a jövőbeli tervek között pedig szót ejtett az új műtéti diagnosztikai központ megépítéséről is.



A politikus kiemelte: nagy különbség van a mostani és a korábbi, baloldali kormányzat között, mert - mint mondta -, 2010 előtt több százzal csökkent a betegágyak száma, míg most fejlesztések történnek.