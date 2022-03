Koronavírus-járvány

Pedagógus-szakszervezetek: siker, de megkésett a kötelező oltásról szóló rendelet módosítása

Tovább folytatják az egyeztetéseket, és szervezik a sztrájkot arra az esetre, ha rövid időn belül nem vezetnek eredményre a tárgyalások. 2022.03.07 11:49 MTI

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete sikerként értékeli, ugyanakkor megkésettnek tartja a kötelező oltásról szóló rendelet módosítását.



Az érdekvédelmi szervezetek az MTI-hez hétfőn eljuttatott közös állásfoglalásukban kifejtették: a kötelező oltásról szóló rendelet eddig is "hihetetlen károkat okozott", mivel e nélkül is egyre nagyobb, immár "drámai a szakemberhiány".



Az első számú sztrájkkövetelés megvalósulása, a kizárólag az állami intézményeket sújtó, kötelező oltásról szóló, "ésszerűtlen és rendkívül kártékony rendelet" eltörlése az első fontos lépés a közoktatási intézményrendszer működésének helyreállításában - írták.



Ugyanakkor a háború következtében az ellátottak megemelkedett száma, valamint a jelentős infláció miatt is elengedhetetlen az évek óta - a nem pedagógusvégzettségűek esetében évtizedek óta - elmaradt bérrendezés és a munkaterhek csökkentése, az elrendelt túlmunka kifizetése - hangsúlyozták. Jelezték: tovább folytatják az egyeztetéseket, és szervezik a sztrájkot arra az esetre, ha rövid időn belül nem vezetnek eredményre a tárgyalások.



A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy hétfőn levelet juttatnak el a miniszterelnökhöz, amelyben a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról szóló rendelet visszavonását követelik a kormánytól. Az érdekvédelmi tömörülés rámutatott: a járványügyi előírásokat - az egészségügyi és a szociális területen kívül - mindenütt feloldották, ezzel a kormány elismeri, hogy a közoktatási intézményekben nem indokolt a hivatkozás járványhelyzetre. Álláspontjuk szerint a veszélyhelyzetre hivatkozva hozott szabályok arra irányulnak, hogy a sztrájkjog gyakorlása ne okozzon fennakadást, a sztrájk gyakorlatilag észrevétlen maradjon, ezáltal a sztrájkjog nyomásgyakorló funkciója vesszen el.