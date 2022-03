Ukrajnai háború

Kormányszóvivő: az egész ország összefogott a menekültek megsegítésére

Az egész országot érintő összefogás valósult meg az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek megsegítésére - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő vasárnap Barabáson, ahol a helyi segítségpontot látogatta meg és segédkezett a beérkezett adományok elosztásában.



A kormányszóvivő az MTI tudósítójának elmondta, rendkívül olajozottan működik az erre felállított rendszer, a hatóság, a helyi önkormányzatok, a civilek, a karitatív segélyszervezetek és a kormány egyformán azt nézi, hogyan tudnának segíteni ezeknek az embereknek.



Eddigi tapasztalatairól szólva Szentkirályi Alexandra azt mondta, a beregsurányi határátkelő ukrán oldalán, Asztélyon is működik egy segítségpont, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai melegedőhelyiséget alakítottak ki, élelmiszert és higiénés termékeket osztanak és közben felmérik, milyen segítségre van szüksége azoknak, akik a magyar-ukrán határ átlépésére várakoznak.



"Amilyen nehéz és szomorú ez a helyzet, ugyanakkor sok energiát is ad azt látni, hogy mindenki szíve együtt dobban ezekért a háború elől elmenekülő emberekért" - fogalmazott a kormányszóvivő, megjegyezve, minden határátkelőhelyen, segítségponton vagy a pályaudvarokon a segítők kedves gesztusokkal és szavakkal fogadják az embereket.



Kifejtette, fontos a meleg ruha és egy tál meleg étel, de a legtöbben azt mondják, "egy mosoly, egy jó szó és egy ölelés" az, ami leginkább számít. Szavai szerint sokan édesapákat, férjeket, testvéreket hagytak hátra Ukrajnában.



Ezt lelkileg is tudni kell kezelni, ezért nem lehetünk elég hálásak azoknak az embereknek, akik "első kézből" igyekeznek segíteni a háború elől menekülőket - tette hozzá Szentkirályi Alexandra.



A kormányszóvivő vasárnap délután a lónyai és a záhonyi segítségpontokat, illetve az ott elszállásolt menekülteket is meglátogatja.