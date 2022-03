Oktatás

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz, a stratégiai megállapodást szombaton írták alá Budapesten.







A MOME tizenhatodikként csatlakozott a mentorprogramhoz, amelynek célja, hogy a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol eső településeken élő általános iskolai tanulóknak segítséget nyújtson a pályaorientációban és a továbbtanulásban - mondta el György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az eseményen.



Kiemelte: a cél, hogy a jelenleg általános iskolákban tanulók 2030-ra legalább egy szakmával rendelkezzenek, illetve képességeik szerint továbbtanuljanak, elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon.



Mintegy háromezer mentorra van szükség ahhoz, hogy elérjék azt a jelenleg 10 ezer hetedikes, nyolcadikos diákot, akiknek igazán segíthet a program - tette hozzá.



Februártól 1028 mentor foglalkozik 4040 diákkal országszerte több mint 100 iskolában. A MOME csatlakozásával olyan gyerekeket is elérhetnek, akiket eddig nem sikerült - hangsúlyozta.



Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítványi elnöke elmondta, hogy a hallgatók, munkatársak kezdeményezésére csatlakoztak a programhoz.



Egy mentor sokat adhat egy földrajzilag, vagy szociálisan kevésbé szerencsés háttérből jövő diáknak, de az egyetemi közösség, a hallgatók is gyarapodni, fejlődni, épülni fognak azáltal, hogy mentorként megjelennek a fiatalabb generációk mellett - fűzte hozzá.



Fülöp József rektor azt hangsúlyozta, hogy nem művészeket akarnak nevelni, a fiatalokkal azt a tudást szeretnék megismertetni, amely általában szükséges a munkaerőpiacon, valamint megmutatni, hogyan lehet kreatív gondolkodásmóddal látni a lehetőségeket. A körülmények, a technológiák folyamatosan változnak, s ezekre fel kell készülni - tette hozzá.