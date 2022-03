Ukrajnai háború

Kormányszóvivő: mindenre kiterjedő segítséget nyújt Magyarország az ukrajnai menekülteknek

Mindenre kiterjedő segítséget nyújt Magyarország az orosz-ukrán háború elől menekülőknek, senki nem marad segítség nélkül - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pénteken az M1 aktuális csatornán.



A kormányszóvivő, aki csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt látogatást tett a magyar-ukrán határon, elmondta: a határ magyar oldalán öt segítségpontot alakítottak ki, ahol a különböző szervek és szervezetek együttműködve minden ellátást biztosítanak az érkezőknek. Élelmiszert adnak nekik, segítenek az ügyintézésben, szálláshelyet, orvosi segítséget biztosítanak és a tovább utazásban is segítenek, ha valaki azt kéri.



Az egész ország megmozdult, a rendvédelmi szervektől kezdve a karitatív szervezeteken át a lakosságig mindenki segít - emelte ki.



Hozzátette: megalakult a kormányzati szerveket és a hat legnagyobb segélyszervezetet magába foglaló Humanitárius Tanács is, amelynek célja, hogy koordinálja és szervezettebbé, eredményesebbé tegye a kormányzati és a karitatív munkát.



Magyarország az itt élni tervezők későbbi életében is segít: például összeköti a munkát vállalni tudó embereket a munkáltatókkal, valamint megoldja a gyerekek iskoláztatását - hangsúlyozta, hozzáfűzve: a harmadik országbeli, Ukrajnában tanuló diákok átmeneti ellátást kapnak, és diplomáciai úton abban segítik őket, hogy haza tudjanak menni.



Szentkirályi Alexandra beszélt arról is, hogy a Híd Kárpátaljáért segélyakcióban a csütörtöki adatok szerint eddig 280 millió forint gyűlt össze.



Az összefogást a 1357-es számon hívásonként, sms-enként 500 forinttal vagy a 11711711-22222222-es számlaszámra utalva lehet támogatni.