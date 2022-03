Ukrajnai háború

Lakossági felajánlásokra is számítanak az önkormányzatok, szervezetek a menekültek megsegítéséhez

A lakosságtól is várnak felajánlásokat az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülők elszállásolásához, ellátásához az önkormányzatok, cégek és intézmények. 2022.03.03 19:52 MTI

A pécsi önkormányzat a városba érkező menekültek lakhatásának megoldásában kéri a helyiek segítségét - tudatta az önkormányzat az MTI-vel.



A segíteni kívánók adatlapon jelölhetik meg, van-e olyan lakásuk, lakrészük, nyaralójuk vagy bármilyen ingatlanuk, ahol ideiglenesen otthonra találhatnak a háború elől menekülők.



Hozzátették: szervezett formában eddig még nem érkeztek a megyeszékhelyre menekültek, csak olyan ukránok, akiknek Pécsett rokonaik vagy ismerőseik vannak.



A pécsi ukrán kisebbségi önkormányzat a városba érkező menekültekre vonatkozó hírek közvetítésére nyilvános Facebook-csoportot hozott létre, ahol folyamatosan frissítik a legfontosabb információkat - írták.



A soproni önkormányzat szerdán rendkívüli közgyűlésen döntött arról, hogy két tízmillió forintos alapot hoz létre - közölte közösségi oldalán Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP) polgármester.



Az egyikből a magyarországi segélyszervezetek munkáját segítik, az alapba a soproniak felajánlásait is várja az önkormányzat. A másikból az ukrajnai menekültek ellátását biztosítják.



Teljes országos csomagautomata-hálózatát felajánlotta a Foxpost élelmiszer-adományok gyűjtésére, az adományokat a csomagküldő szolgálat a telephelyein gyűjti össze, ahonnan az Ökumenikus Segélyszervezet szállítja el a bajbajutottakhoz - tudatta a segélyszervezet.



A karitatív szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy ezen az úton kizárólag A vásárolj be egy menekült családnak! elnevezésű akcióban megjelölt élelmiszer-adományokat várják.



Az adományokat becsomagolva és a Foxpost honlapjáról letölthető, vagy az automaták adományrekeszeiben is megtalálható adománymatricával felragasztva lehet elhelyezni a rekeszekben. A csomagoláson a doboz tartalmát is fel kell tüntetni.



Az Országos Kórházi Főigazgatóság irányításával tavaly decemberben létrehozott védőnői mentorrendszer és rajta keresztül a magyar védőnői szolgálat is felkészült az Ukrajnából Magyarországra menekülő várandós és gyermekes édesanyák, valamint a 18 év alatti gyerekek egészségügyi alapellátására - közölte a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége.



A szövetség közreműködésével tájékoztatók készültek arról, hogy milyen esetben tudnak segítséget nyújtani a menekülőknek, emellett a mentor védőnők telefonos elérhetőségeit is továbbítottak az országos karitatív szervezeteknek.



A menekülteknek szóló tájékoztató magyar, ukrán, angol és orosz nyelven található meg a szövetség www.mvszsz.hu című honlapján és Facebook-oldalán.



A szegedi Kövér Béla Bábszínház a menekült gyerekeknek indított gyűjtést - tájékoztatta az intézmény az MTI-t.



Az önkéntesek pelenkát, bébiételt, babaápolási csomagot, apróbb játékokat, kifestőt és ceruzákat várnak hétköznap 10 és 12 óra, valamint 16 és 18 óra, szombaton pedig 10 és 12 óra között.

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) pénzadományokat gyűjt, amelyet a Migration Aidnek ajánl fel.



A KÉK tájékoztatása szerint március 6-áig a 14. Budapesti Építészeti Filmnapokon gyűjtenek a Toldi moziban, majd március 7-én a Trust Your Architect! elnevezésű esten is a Bartók Béla út 10-12. szám alatt.



Felajánlják továbbá, hogy a menekültek ügyeik intézéséhez az irodájukban fénymásoljanak, nyomtassanak, vagy internetezzenek.



Mindezeken túl a KÉK közvetítőként rész kíván venni a National Institute for Architecture and Urban Planning (NIAiU) azon kezdeményezésében, amellyel a szakmában dolgozó cégek menekülteknek adnak állást.