Ukrajnai háború

Emmi: a kormány biztosítja az ukrajnai menekültek egészségügyi ellátását is

A kormány a Magyarországra érkező ukrajnai menekültek egészségügyi és kórházi ellátását is biztosítja - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel.



Azt írták: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház tagkórházainak munkatársai a határátlépő helyek közelében kialakított regisztrációs pontokon szükség szerint a menekültek egészségügyi ellátását és koronavírus-tesztelését is elvégzik.



Egészségügyi csapatokat állítottak fel Vásárosnaményban, Fehérgyarmaton és Tarpán, amelyek 24 órás szolgálatot teljesítenek és segítik a regisztrációs pontok munkáját. Az egészségügyi pontok számát szükség szerint bővítik - tették hozzá.



Magyarország járványügyi biztonságának fenntartásáért a menekültek fogadásakor a járványügyi szempontok figyelembevételével járnak el. A határátlépő helyek közelében kialakított regisztrációs pontokon alap- egészségügyi ellátást és koronavírus-tesztelést végezve segítik a menekültek fogadását.



Kitértek arra, hogy az egészségügyi csoportok tagjai tapasztalatot szereztek korábban Covid-ellátásban is. Minden Magyarországra belépő menedékkérőn lázmérést végeznek, ellenőrzik, hogy érvényes-e a koronavírus elleni védőoltásról szóló igazolvány, és fertőzés gyanújának fennállása esetén gyorstesztet végeznek. Ha a menedékes oltatlan vagy utolsó oltása régi, felajánlják neki a védőoltást. Amennyiben a menedékes lázas, hasmenéses panaszai vagy egyéb fertőző betegségre utaló tünetei vannak, helyszíni kislabort végeznek és elkülönítik a biztos diagnózisig. Fertőző betegség esetén a közvetlen kontaktokat is elkülönítik - ismertették.



Közölték azt is, hogy a határ menti kórházak felkészültek, és szükség esetén a menekültek egészségügyi intézményi elhelyezésekor - az alapbetegségüktől függően - az intézményeket az Országos Kórházi Főigazgatóság jelöli ki. Folyamatban lévő terápiás beavatkozásokat - amennyiben a menedékes jelzi - a beteg általános állapotától és az orvosi szükségességtől függően folytatnak, erről a helyszínen dolgozó orvosok döntenek.



Mobilgyógyszertárakból biztosítják minden betegnek a rendszeresen szedett életmentő gyógyszereit. Amennyiben antibiotikum, fájdalom- és lázcsillapító szükséges, azokat az állami egészségügyi tartalékból adják, és biztosított a menekülteknek kijelölt tartózkodási helyen az orvosi és gyógyszerellátottság.



Kitértek arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma is gyűjti az adományokat. A minisztérium és valamennyi háttérintézményének munkatársai önkéntesen vállalnak részt a segélyakcióban - írták.