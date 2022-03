Ukrajnai háború

Egészséges kisfiúnak adott életet egy Ukrajnából menekült kismama Budapesten

2022.03.02 18:15 ma.hu

Egy Ukrajnából érkezett kismama a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján adott életet egészséges újszülöttjének március 1-jén este, terhességének 40. hetében. Az 56 centiméterrel és 3400 grammal született kisfiú a Matvij nevet kapta. A baba és édesanyja is jól van.



A kisfiú születésének körülményeiről Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója elmondta, hogy a szülőszobán és a csecsemőosztályon is dolgozott a szülés napján kárpátaljai származású és ukránul is beszélő kolléganő, így végig tudtak az édesanyával a saját anyanyelvén kommunikálni.



"A helyzethez képest a kismama kifejezetten derűs állapotban van, meg van elégedve a klinikán kapott ellátással. Mivel ő és a baba is teljesen egészségesek, hamarosan elengedjük őket, amennyiben biztosítottnak látjuk a megfelelő elhelyezésüket" - mutatott rá az igazgató, hozzátéve: az édesanyának van egy nagyobb, 8 éves kislánya is, aki jelenleg a nagyszülőkkel Prágában tartózkodik.



Címlapfotó: Barta Bálint