Választás 2022 - Jogerősek az országos listák

Jogerőssé vált szerdán a Megoldás Mozgalom és a Normális Élet Pártja országos listájának nyilvántartásba vételéről szóló határozat is, így biztos, hogy hat pártlista lesz majd az április 3-ai országgyűlési választás országos listás szavazólapján.



A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) vasárnap vette nyilvántartásba az utolsó két pártlistát, a döntések ellen három napon belül lehetett bírósági felülvizsgálati kérelemmel fordulni a Kúriához, ám szerda 16 óráig egy ilyen beadvány sem érkezett.



Az NVB korábban már négy pártlistát vett nyilvántartásba, ezek a döntések már korábban jogerőre emelkedtek.



Ez tehát azt jelenti, hogy jogerőssé váltak a pártlisták nyilvántartásba vételeiről szóló NVB-határozatok, és április 3-án egy hat pártlistát tartalmazó országos listás szavazólapot kapnak a választópolgárok az egyéni képviselők szavazólapja mellé.



A listán az NVB által szombaton kisorsolt sorrendben szerepelnek a pártlisták: 1 - DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd, 2 - Normális Élet Pártja, 3 - Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 4 - Megoldás Mozgalom, 5 - Mi Hazánk Mozgalom, 6 - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt.



A nemzetiségi választóként regisztráltak saját nemzetiségük országos nemzetségi listáját és az egyéni képviselőjelöltek szavazólapját kapják kézhez, miután a roma kivételével valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat - bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán - is állított listát. Ezek a határozatok is jogerőre emelkedtek már korábban.



Ha legalább egy érvényes szavazat érkezik a nemzetiség országos listájára, a nemzetiség - szavazati joggal nem rendelkező - szószólót küldhet az új Országgyűlésbe, de ha a megfelelő számú szavazatot is megkapja a lista, kedvezményes mandátummal akár szavazati joggal rendelkező képviselőt is küldhet az adott nemzetiség az Országgyűlésbe.