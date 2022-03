Ukrajnai háború

Orbán: Magyarország továbbra sem küld sem katonákat, sem fegyvereket Ukrajnába - videó

A legfontosabb a magyar emberek élete és biztonsága, ideértve a Kárpátalján élő magyarokat is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban szerdán, a Facebook-oldalán közzétett videoüzenetében.



A miniszterelnök a kormányülést követően kijelentette: "nem hozhatunk, nem is fogunk olyan döntéseket hozni, amely célponttá változtatná akár a magyarországi településeket, embereket, akár a Kárpátalján élő magyarokat vagy akár ukránokat".



Miután a kormány a háború hetedik napján értékelte a kialakult helyzetet, a kabinet megerősítette, hogy Magyarország továbbra sem küld sem katonákat, sem fegyvereket Ukrajna területére. "Megerősítettük, hogy Ukrajna irányába Magyarország területén fegyverek sem haladhatnak át" - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Úgy folytatta: a legfontosabb, hogy ebből a háborúból Magyarország kimaradjon.



A miniszterelnök ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Ukrajna a barátunk, bajban vannak és a bajbajutottakon segíteni kell.



"Megindítottuk Magyarország történetének egyik legnagyobb humanitárius akcióját. Az első lépésben 600 millió forint értékben küldünk élelmiszert, higiéniai eszközöket és gyermekápolási termékeket" - számolt be.