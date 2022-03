Ukrajnai háború

Orbán Viktor felesége Kárpátaljára utazott

Az Index szerint határszemlét tartott az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagyköveteként Orbán felesége, hogy megtekintse a háború elől menekültek helyzetét. A portálnak elmondta, mit tapasztalt az ukrán határon, mire van leginkább szükségük a menekülteknek, de azt is elárulta, anyaként miként tudja feldolgozni a látott borzalmakat.



Lévai szerint a legtöbb menekült Ukrajna déli részéről érkezett, viszont sokan jöttek Kijevből is, ennek ellenére mindenki bízik benne, hogy vissza tud majd térni otthonába.



A határon nem volt könnyű átjutniuk - mondta el Lévai Anikó -, nagyon hosszú ideig várakoztak, habár az ukrán hatóságok is próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen menjenek a dolgok a segélyszervezetek számára.



A miniszterelnök felesége úgy gondolja, hogy jelenleg a legfontosabb a higiéniai felszerelések és az élelmiszer eljuttatása a rászorulóknak. Hozzátette: anyaként és nagymamaként együttérez a menekültekkel, igyekszik segíteni. Elmondta: beszélgettek velük, nagyon nyomasztja őket a helyzet, mégis meglepő türelemmel és méltósággal fordulnak a szituációhoz.