Ukrajnai háború

Háromnyelvű táblákat és útirányjelzőket helyez el a magyar-ukrán határ közelében a Magyar Közút

A Magyarországra érkező ukrán menekülők tájékozódásának megkönnyítésére háromnyelvű táblákat és útirányjelzőket helyez el a magyar-ukrán határ közelében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - közölte a társaság kedden az MTI-vel.



Mint írták, az új, egyedi jelzésű, magyar, angol és ukrán nyelvű táblákat, illetve útirányjelzőket a Híd Kárpátaljáért programhoz kapcsolódva gyártatták le és kedden kezdték el kihelyezni a cég szakemberei.



A közútkezelő a kormány által Záhonyban, Barabáson, Lónyán, Beregsurányban és Tiszabecsen kialakított segítségpontokhoz vezető főbb utakra telepíti a sárga alapon fekete színű táblákat, amelyek információkat mutatnak és útirányokról tájékoztatják a menekülteket. A társaság ezen kívül az M3-as autópálya érintett szakaszán az út felett található digitális, változtatható jelzésképű tábláin is megjelenteti ezen információkat, illetve a segítségpontoknál ugyanilyen arculattal nagyméretű táblákat helyez ki annak érdekében, hogy a bajbajutottakhoz könnyen és gyorsan eljussanak rokonaik és ismerőseik.



Emellett a társaság - a Waze nevű közösségi autós applikációval együttműködve - külön kereshető helyszínként jeleníti meg az autós térképen a segítő pontokat, amelyek listája a www.utinform.hu oldalon is megtekinthető - olvasható a közleményben.



A kormány által elindított Híd Kárpátaljáért segélyakció keretében múlt szombattól hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni az összefogást. Az adományoknak egy számlaszámot is nyitottak, de emellett várják a karitatív szervezetek, szálláshelyek és befogadó családok jelentkezését, a vállalkozók, önkormányzatok és magánszemélyek felajánlásait is.