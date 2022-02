Kormány

Átadták a felújított hűvösvölgyi kormányablakot

A videórendszeren keresztül működő virtuális kormányablakok már egyesítik a személyes kapcsolat nyújtotta bizalmat és az otthoni ügyintézés kényelmét. 2022.02.28 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar közigazgatás jól szervezett, rendkívüli helyzetekben is megállja a helyét - mondta Domokos Péter, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa a felújított hűvösvölgyi kormányablak átadásakor hétfőn, Budapesten.



A kormányablakokért felelős miniszteri biztos elmondta: a járványidőszakban szükségessé váló home office ismeretlen volt az önkormányzati dolgozók számára, de sikerült átállni. A személyes találkozások csökkentésével biztonságos ügyintézést tudnak nyújtani a polgárok számára. Az online ügyintézés kiszélesítése rugalmasan illeszkedik a családok életébe.



A videórendszeren keresztül működő virtuális kormányablakok már egyesítik a személyes kapcsolat nyújtotta bizalmat és az otthoni ügyintézés kényelmét. Ugyanakkor a személyes ügyintézés lehetősége is egyre bővül, hisz jelentős igény van rá - tette hozzá.



Domokos Péter közölte, ennek jegyében nyílt meg újra a kibővített, korszerűsített hűvösvölgyi kormányablak, ahol minden ügytípus intézhető. Így a környéken élőknek már nem kell a Margit körúti fiókba menniük akár Solymárról vagy Nagykovácsiból sem.



A több tízmilliós beruházással a főváros 26. kormányablaka nyílt meg, országszerte pedig már több mint 300 várja az ügyfeleket. Az emberek évente több mint tízmillió ügyet intéznek a kormányablakokban - ismertette a miniszteri biztos.



Kiemelte, Magyarország legnagyobb szervezete csak akkor tud a jövőben is ilyen hatékony maradni, ha folyamatos az innováció.



Domokos Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet alatt lejárt mintegy 3 millió okmány érvényessége jelenleg június 30-ig tart. A miniszteri biztos azt kérte az ügyfelektől, ne hagyják az utolsó pillanatra ezek meghosszabbítását, mielőbb keressék fel valamelyik kormányablakot.