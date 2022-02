Kormány

Zsigó Róbert: már minden nyugdíjashoz megérkezett a 13. havi nyugdíj

Már minden nyugdíjashoz megérkezett a 13. havi nyugdíj, a kormány így visszaadta azt a pénzt az időseknek, amelyet a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett tőlük - közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán.



Zsigó Róbert a videóban kiemelte: a 13. havi nyugdíj kifizetését a gazdasági növekedés tette lehetővé, amely a sikeres gazdaságpolitikának köszönhetően a koronavírus-járvány ellenére is rekordot döntött.



A kormány a 13. havi nyugdíj mellett már négyszer nyugdíjprémiumot is tudott fizetni - tette hozzá.



Beszélt arról is, hogy a magyar nyugdíjasok megélhetését emellett jelentősen segíti a rezsicsökkentés: míg Európa más országaiban 50-60 százalékkal emelkedtek a rezsidíjak, a magyar nyugdíjasokat máig védi a rezsicsökkentés. Anélkül havi akár több tízezer forinttal többet fizetnének - fűzte hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta: a nemzeti kormány a gazdaság növekedéséből egyre több pénzt fizet az időseknek is, és fenntartja a rezsicsökkentést.



Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy a baloldal mindig becsapta az időseket: "a 2006-os kampányban Gyurcsány Ferenc fűt-fát megígért az időseknek, aztán a választás után jött a feketeleves". A baloldal elvett egyhavi nyugdíjat, háromszorosára emelte a gáz, duplájára az áram árát, valamint bevezette a vizitdíjat és a kórházi napidíjat - mondta.



Szerinte a baloldal most is ugyanezt tervezi. "A miniszterelnök-jelöltjük már elárulta a valódi programjukat: ostobaságnak nevezte a 13. havi nyugdíjat, megmondta, hogy nem fogják fenntartani a rezsicsökkentést, és fizetős egészségügyet akarnak bevezetni."



"Április 3-án védjük meg az időseket is, ne hagyjuk, hogy visszatérjen a Gyurcsány-korszak!" - zárta szavait a politikus.