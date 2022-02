Orosz hadművelet

Segítőpontot hozott létre a beregsurányi határátkelő ukrán oldalán az Ökumenikus Segélyszervezet

2022.02.28 08:40 MTI

Éjjel-nappal működő segítőponttal támogatják az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán kilométeres sorokban várakozókat - jelezte a szervezet hétfőn az MTI-nek.



Közleményük szerint a határátkelő közelében, Asztélynál létrehozott segítőpontot egy használaton kívüli fűtött pavilonban rendezték be, melyet további sátrakkal, illetve a következő napokban mobil mellékhelyiségekkel is kiegészítenek.



A ponton meleg teával, szendviccsel, frissítőkkel, takarókkal és alapvető higiéniás cikkekkel segítik a menekülteket, akik sok esetben idősekkel, kisgyerekekkel várakoznak hosszú órákon át a határátlépésre - tették hozzá.



Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője a közlemény szerint elmondta: a pont működtetésébe a szervezet beregszászi központjának munkatársain túl helyi önkéntesek is bekapcsolódnak.



Hozzátette: a segítőponton a kézzelfogható segítség mellett magyarul és ukránul is információval látják el az érkezőket, többek között arról, hogy a rászorulók hogyan tudnak átmeneti szálláshelyet kapni Magyarországon.



Jelezték azt is: továbbra is él a segélyszervezet 1353-as adományvonala, melynek hívásával bárki 250 forinttal támogathatja a bajbajutottakat.



A segélyszervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, illetve az ott feltüntetett 11705008-20464565 számlaszámon is.