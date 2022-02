Háború

Orbán: háború van, de a magyar érdekek az elsők

Háború van, de ebben a helyzetben is Magyarország, a magyar emberek érdekei az elsők - jelentette ki a miniszterelnök vasárnap, az M1 aktuális csatornának adott rendkívüli interjújában.



Orbán Viktor kiemelte: minden órában azzal foglalkoznak, hogy melyek azok a döntések, amelyek Magyarország és a magyarság érdekeit szolgálják. Mérlegelik azt is, hogy melyek azok a szankciók, például energaipolitikai szankciók, amelyek károsan érintenék a magyar embereket.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy információs háború zajlik. Ekkor a szavaknak súlya van - emelte ki Orbán Viktor, megjegyezve, hogy dezinformációval is számolni kell.