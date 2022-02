Választás 2022

Az NVB megállapította a regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát

2022.02.27 19:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megállapította az április 3-ai parlamenti választásra regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) vasárnapi ülésén.



A létszám-megállapító határozatnak azért van jelentősége, mert az NVB - az országos nemzetiségi listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogerőre emelkedése után - ez alapján határozza majd meg az egyes nemzetiségi önkormányzatok kampánytámogatását.



Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthatott, ha a közgyűlés erről január 31-ig döntött. Továbbá szükséges volt a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.



Az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése a január 31-ei határidő lejártáig nem tudott megállapodni a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az április 3-ai országgyűlési választásra. Az NVB-nél a többi 12 nemzetiség már bejelentette listáját, azokat a testület nyilvántartásba is vette.



A testületnek a törvény értelmében az országos listaállítás másnapján, azaz vasárnap kellett megállapítania az összes, valamint az egyes nemzetiségi választópolgárok számát. Az NVB a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombati adatai alapján döntött.



A nemzetiségi névjegyzékben szombaton mintegy 305 ezer regisztrált választópolgár szerepelt az NVI honlapján közzétett adatok szerint, ebből azonban csak 74 ezren kérték névjegyzékbe vételüket az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetiségiek névjegyzékbe vétele lezárult volna, erre még március 18-án délután 4 óráig van lehetőség.



Az NVB vasárnapi határozatában megállapította: a bolgároknak 226, a görögöknek 393, a horvátoknak 2380, a lengyeleknek 409, a németeknek 31 540, az örményeknek 307, a romáknak 32 876, a románoknak 1082, a ruszinoknak 1138, a szerbeknek 671, a szlovákoknak 1695, a szlovénoknak 275, az ukránoknak 830 nemzetiségi választója kérte névjegyzékbe vételét az április 3-ai országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal.