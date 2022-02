Háború

Szijjártó: Magyarország nem blokkolja az Oroszország elleni szankciókat

Magyarország soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólalt fel, nem blokkolt és nem is blokkol semmit - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország békét szeretne.



"Ezért dolgozunk, ezért tárgyalok az orosz és az ukrán kormányok képviselőivel arról, hogy kezdjenek közvetlen megbeszéléseket Budapesten" - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, ebben fogja kérni az ENSZ vezetőinek segítségét szombaton New Yorkban is.



Szijjártó Péter aláhúzta, "sajnálattal és megütközéssel látom közben, hogy a nemzetközi politika és a nemzetközi sajtó egyes képviselői nem átallanak álhíreket gyártani és hazudozni".



"Nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet, hogy miközben háború van, emberek halnak meg, egyesek fake news gyárakat üzemeltetnek" - közölte.



Kiemelte, "most azt hazudják, hogy Magyarország blokkolja az Oroszországgal szembeni szankciók egy részét, például a SWIFT rendszerrel kapcsolatban".



"Legyen már világos: EZ NEM IGAZ! Soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólaltunk fel, nem blokkoltunk és nem is blokkolunk semmit" - jelentette ki Szijjártó Péter.



A miniszter arra szólította fel a "fake news terjesztőit", hogy "legyenek bármilyen nemzetiségűek, szégyelljék magukat!!!".



Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szintén szombati Twitter-bejegyzésében ugyancsak fake news-nak nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Magyarország maradt az egyetlen uniós tagállam, amely ellenzi Oroszország kizárását a SWIFT-rendszerből.



Kiemelte, Magyarország 100 százalékban kiáll a közös uniós erőfeszítések mellett.



"Nem teszünk kevesebbet, mint amit az EU álláspontja megkövetel" - fogalmazott Kovács Zoltán, hozzátéve, nem Magyarországtól függ, hogy többet tegyenek.