Háború

Orbán: fel kell készülni arra, hogy Kárpátalján is lesznek katonai cselekmények

Az Ukrajnából érkezők baráti helyre jönnek, Magyarországon barátok várják őket - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, amikor határszemlét tartott szombaton a magyar-ukrán határon Beregsurányban.



A kormányfő a rögtönzött sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egyelőre a frontvonalak Magyarországtól távol húzódnak, ám fel kell készülni arra, hogy Kárpátalján is lesznek katonai cselekmények.



"Tehát, ahogy közeledik Magyarországhoz az összecsapások vonala, úgy kell egyre fegyelmezettebbnek lennie a katonáknak, a polgármestereknek"- mondta.



Úgy vélekedett, hogy a következő héten lesz inkább szükség erősebb lélekjelenlétre, mert nem akarunk belekeveredni ebbe a fegyveres konfliktusba - fogalmazott a miniszterelnök.



Orbán Viktor kérdésre válaszolva rémhírnek és dezinformációnak nevezte, hogy Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely ellenzi az orosz bankok pénzügyi elszigetelését.



"Készüljenek fel, hogy háborúban a dezinformáció általános (...). Magyarország a csütörtöki uniós csúcson világossá tette, hogy minden szankciót, amiben egyetértés van az unióban, támogatunk. Mi nem blokkolunk semmit" - fűzte hozzá.



A miniszterelnök a határon kialakult helyzetet úgy értékelte, hogy a segítőkészség átlendíti a helyi önkormányzatokat és a hatóságokat a nehezén. Ahhoz képest mennyire komoly és háborús a helyzet, minden szervezetten és nyugalomban zajlik.



Közlése szerint Magyarország beenged mindenkit, olyanokat is, akiknek nincs útiokmányuk és megfelelő szűrés után a harmadik országból érkezőket szintén.



"Egyszóval a munka flottul megy, ami azonban nem szabad, hogy könnyelművé, vagy túlzottan optimistává tegyen bennünket, hiszen a neheze még hátra van. Ne felejtsük el, hogy itt a határ másik oldalán egy háború zajlik" - fogalmazott.



A továbbiakban hangsúlyozta, hogy a legjobbakat mondhatja a magyarokról. A polgármesterek beszámolója alapján ugyanis a térségben élő emberek befogadóak, segítőkészek.

"Úgy látom van egy magyar-ukrán barátság az itt élők között, aminek most kézzel fogható előnyeit élvezik az ukránok" - fűzte hozzá.



Újságírói kérdésekre válaszolva felidézte, hogy az elmúlt tíz napban több európai vezető, rajta kívül a német kancellár és a francia elnök is tett békekezdeményezéseket Vlagyimir Putyin orosz elnöknél.



"Mindent megtettünk, ami emberileg lehetséges a háború elkerülése érdekében, ám az unió minden erőfeszítése sikertelennek bizonyult" - fogalmazott.



Szerinte most arra kell összpontosítani az erőinket, hogy vissza tudjunk térni a háborúból a békébe. Továbbá, ami az uniós szankciós listán szerepel, azt Magyarország végrehajtja - mondta.



Végül arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy Magyarország befogadja-e a katonai szolgálat elől menekülő ukrán férfiakat is, azt hangsúlyozta, hogy aki Magyarország területére lép, a magyar joghatóság alá kerül, ezért mindenkinek segíteni fogunk.



A szabály az, hogy minden menekültet segíteni kell - mondta a beregsurányi határállomásnál tartott sajtótájékoztatón Orbán Viktor.