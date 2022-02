Háború

A nemzeti segélyvonal hívásával bárki tud segíteni

Magyarország egy nehéz helyzetben lévő ország, van százharmincegynéhány kilométer közös határunk Ukrajnával, Magyarország helyzetét ebben a helyzetben is garantálni kell - mondta Orbán Viktor péntek este a NATO csúcstalálkozója után. A miniszterelnök elmondta, Magyarország nem vesz részt ebben a háborúban, és nem is hagyja belesodorni magát. Az országba érkező menekülteknek a megfelelő ellátást biztosítjuk. És gyűjtést is szerveznek: