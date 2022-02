Állati

Elkészült a 19. Országos és 5. Pannon-régiós Sasleltár

Elkészült a 19. Országos és 5. Pannon-régiós Sasleltár, a hat résztvevő közép-európai ország összesítésében mintegy 1300 rétisast és 628 parlagi sast, 16 szirti sast és 8 fekete sast figyeltek meg; a sasfajok mellett további 13 ragadozómadár-faj több mint 13 ezer példányát is felmérték a szakemberek - tudatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) pénteken az MTI-vel.



A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve idén januárban tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a hazánkban telelő sasok éves számlálását - olvasható a közleményben.



Mint írják, az EU által támogatott PannonEagle LIFE projekt részeként, 2018 óta immáron ötödik alkalommal, az egy időben végzett megfigyelések miatt sasszinkronnak nevezett számláláson a Kárpát-medence közös téli sastérképe készülhetett el, a ködös időjárás ellenére is több mint kétezer sas megfigyelésével.



A tájékoztatás szerint a projekthez a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak. A 660 magyar, szlovák, cseh, osztrák, szerb és román madártani szakember a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sastelelőhelyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet kaphatták az itt tartózkodó sasfajokról és ezek egyedszámáról.



A közlemény szerint a hazai megfigyelések összesen mintegy 21 613 négyzetkilométert, azaz az ország területének 24 százalékát fedték le. A felmérések a legjobb sasélőhelyekre koncentráltak, így a sasfajok szempontjából az országos állomány jelentős részét, 837-855 rétisast és 405-407 parlagi sast számoltak a kutatók.



A fokozottan védett státuszukhoz viszonyítva nagynak tűnő számok ellenére a sasok még ma is ritkák. A fenti adatok alapján a felmérés során bejárt sastelelőhelyeken is 100 négyzetkilométerenként mindössze átlagosan mintegy 4 rétisas és körülbelül 2 parlagi sas került lencsevégre. A négy sasfajra elkészült régiós összesítés mellett a magyarországi felmérés a korábbi évekhez hasonlóan az összes ragadozómadár-fajra kiterjedt.



Bővebb információk a felméréstől a www.parlagisas.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.