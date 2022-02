Orosz hadművelet

Székesfehérvár és a Videoton Holding minden segítséget megad a helyi ukrán munkavállalóknak

A Videoton állományában körülbelül 200 ukrán állampolgár dolgozik, de a cégcsoportban lévő Pannonjob által kiközvetített munkavállalók száma az ezer főt is meghaladja. 2022.02.24 19:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Székesfehérvár önkormányzata és a Videoton Holding Zrt. is minden segítséget megad azoknak az ukrán munkavállalóknak, akik a városban élnek, dolgoznak vagy a cégcsoport alkalmazottai - jelentette be Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester Sinkó Ottóval, a Videoton társ-vezérigazgatójával tartott közös tájékoztatón.



A cég tulajdonában lévő munkásszállón mintegy száz ukrajnai munkavállaló előtt Sinkó Ottó hangsúlyozta: segíteni szeretnének az ukrán vendégmunkásoknak minden lehetséges eszközzel, ezért is hívták őket egyeztetésre, ahol felmérhetik, pontosan mire van szükségük.



Sinkó Ottó újságírói kérdésre elmondta: a Videoton állományában körülbelül 200 ukrán állampolgár dolgozik, de a cégcsoportban lévő Pannonjob által kiközvetített munkavállalók száma az ezer főt is meghaladja.



A társ-vezérigazgató megemlítette, hogy a munkavállalók közül sokan nem csak vallásosak, hanem templomba járók is, ezért a helyi ortodox közösséget megkérték, hogy a templom nyitva tartását igazítsák a dolgozók munkaidejéhez.



Cser-Palkovics András megdöbbenésének adott hangot az ukrán helyzet miatt, hozzátéve: "a háború semmire nem megoldás, annak csak áldozatai vannak". Jelezte a vendégmunkásoknak, hogy szeretnék a béke fontosságára felhívni a figyelmet, ezért csütörtök estétől gyertyagyújtást szerveznek a belvárosban lévő világháborús emlékműnél, amely egyfajta békepontként működik majd.



A városvezető kiemelte: az érintettek ukrán állampolgárként hosszú ideje élnek és dolgoznak Székesfehérváron, eddigi munkájukkal sokat tettek a város fejlődéséért. Jelezte feléjük, hogy a város a rendelkezésére álló eszközökkel segíteni fogja őket.



A polgármester újságírói kérdésre elmondta: a városban működő cégek vezetőivel történt egyeztetést követően úgy látja, nagyjából 1000-1500 ukrán vendégmunkás dolgozik Székesfehérváron, de ez nem hivatalos adat.



Molnár Attila, a Pannonjob ügyvezetője jelezte, hogy a Videoton közel négy éve foglalkoztat ukrán munkavállalókat és nagyon elégedettek velük, mert minőségi munkát végeznek.



A jelenlévő ukrán munkavállalók jelezték, hogy a munkásszálláson rossz az internet. Sinkó Ottó azt mondta, a Videoton egyik épületében kialakítottak egy internetpontot, ahol kapcsolatot tudnak tartani a hozzátartozókkal, illetve vásároltak mobiltelefonokat a munkásszállóra, amelyeken korlátlan internet hozzáférés van.